منتخب العراق يلمّح إلى إمكانية الانسحاب من ملحق كأس العالم

- يواجه منتخب العراق لكرة القدم وضعاً حرجاً بسبب الغموض المحيط بترتيبات مباراة الملحق المقررة في 31 مارس، مع احتمال الانسحاب إذا لم يستجب "فيفا" لطلب التأجيل. - مدرب المنتخب الأسترالي غراهام أرنولد يوضح أن التحديات اللوجستية، مثل صعوبة الخروج من بغداد وتأشيرات المكسيك، تعيق التحضيرات اللازمة للمباراة. - "فيفا" بدأ بيع تذاكر مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم 2026 في المكسيك، رغم التوترات الأمنية المرتبطة بعصابات المخدرات في البلاد.

قال المدرب المساعد لمنتخب العراق لكرة القدم، الهولندي رينيه مولينستين (61 عاماً)، إن الفريق يواجه "وضعاً حرجاً وغير واضح المعالم"، محذراً من أن العراق قد ينسحب من مباراة الملحق المقررة في 31 مارس/ آذار، إن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاستجابة لطلب تأجيل اللقاء.

وأوضح مولينستين، في تصريحات نقلتها قناة جانيل 8 العراقية، اليوم الأربعاء، أن الغموض المحيط بالترتيبات الحالية يضع المنتخب أمام خيارات صعبة، مؤكداً أن استمرار الوضع دون حل قد يدفع العراق إلى اتخاذ قرار الانسحاب، إذا لم تُؤجَّل المباراة وفق ما يطالب به الاتحاد العراقي. من جهته، وفي وقت سابق، أوضح مدرب منتخب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، للاتحاد الدولي، السبب وراء طلبه تأجيل مواجهة أسود الرافدين مع الفريق الفائز من مباراة الملحق العالمي. ونشر الاتحاد العراقي للعبة تصريحات المدرب أرنولد الجديدة على حسابه فيسبوك، حيث قال: "عندما تحقق النجاح في أي شيء تفعله في الحياة، فإن ذلك يتطلب الكثير من التخطيط والتحضير. وفي الوقت الحالي، لا يمكننا القيام بذلك. إذا أقيمت المباراة في المكسيك، فسنواجه صعوبة في الخروج من بغداد. حوالى 60% من اللاعبين يلعبون داخل العراق، وجميع أفراد الجهاز المساعد يعيشون في العراق. أما الطاقم الطبي فيعيش في قطر، ونحن نواجه حالياً صعوبات في الحصول على تأشيرات المكسيك".

وكان "فيفا" قد فتح باب بيع تذاكر مباريات الملحق القاري المؤهل إلى كأس العالم 2026، قبل أقل من 100 يوم على انطلاق المونديال (11 يونيو/ حزيران - 19 يوليو/ تموز)، الذي سيُقام في المكسيك يومي 26 و31 مارس/ آذار الجاري، وذلك رغم موجة العنف الأخيرة المرتبطة بعصابات المخدرات في البلاد.