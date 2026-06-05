- غادر منتخب العراق إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026 بعد معسكر تحضيري ومباريات ودية، منها التعادل 1-1 مع إسبانيا والفوز على أندورا. - تعرض المدرب غراهام أرنولد لضربة بإصابة الظهير الأيسر أحمد يحيى، مما استدعى استدعاء أحمد مكنزي كإجراء احترازي، وسيخضع يحيى لفحوصات طبية لتحديد جاهزيته. - قدم المنتخب أداءً مميزاً ضد إسبانيا رغم التغييرات، ويستعد لمنافسات المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والسنغال والنرويج.

غادر وفد منتخب العراق لكرة القدم إلى الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الجمعة، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بعد استكمال معسكره التحضيري والمباريات الودية التي خاضها استعداداً للبطولة.

وجاء هذا بعد التعادل الإيجابي الذي حققه "أسود الرافدين" 1-1 على نظيره الإسباني، بطل أوروبا، ودياً أمس الخميس، استعداداً لكأس العالم لكرة القدم، ومن قبلها الانتصار على أندورا بهدف وحيد. وخلال لقاء "لاروخا"، تعرض مدرب منتخب العراق الأسترالي غراهام أرنولد لضربة موجعة، من خلال إصابة الظهير الأيسر أحمد يحيى، اضطر على أثرها لمغادرة الملعب، ليقرر المدير الفني استدعاء أحمد مكنزي للالتحاق ببعثة المنتخب.

واتخذ مدرب منتخب أستراليا السابق خطوة احترازية تحسباً لاحتمال غياب أحمد يحيى الذي تعرض لإصابة عضلية عن المنافسات، في الوقت الذي سيخضع فيه لاعب نادي الشرطة لفحوصات طبية فور وصوله إلى الولايات المتحدة، حيث سيحدد الكادر الطبي مدى جاهزية اللاعب البدنية وقدرته على المشاركة مع المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026.

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وخلال مواجهة إسبانيا، قدم منتخب العراق أداءً مميزاً على مستوى التنظيم الدفاعي، ونقل الكرة في خط الوسط، رغم التغييرات الكثيرة التي عمل المدرب أرنولد على إجرائها، من أجل الوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للتشكيلة النهائية التي اختارها المدير الفني من أجل خوض منافسات العرس العالمي. ويلعب العراق في كأس العالم ضمن منافسات المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.