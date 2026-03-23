منتخب العراق يستهل تحضيراته للملحق في المكسيك مع وصول 3 محترفين

- بدأ منتخب العراق تحضيراته في مونتيري استعداداً للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، وسط أجواء ترقب للمواجهة الحاسمة نهاية الشهر، مع وصول بعثة الفريق من سلطنة عمان بطائرة خاصة بسبب تعقيدات السفر. - اكتملت صفوف المنتخب تدريجياً بانضمام لاعبين محترفين من أوروبا، حيث استدعى المدرب غراهام أرنولد 28 لاعباً، بينهم 15 محترفاً خارج البلاد، استعداداً لمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام. - أبدى المدرب الأسترالي تحفظه على موعد المباراة بسبب صعوبات السفر، محذراً من تأثير الاعتماد على المحترفين خارج العراق على حظوظ التأهل.

بدأ منتخب العراق تحضيراته الفعلية في مدينة مونتيري، حيث خاض الاثنين حصته التدريبية الأولى استعداداً لخوض الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، وسط أجواء من الترقب قبل المواجهة الحاسمة المرتقبة نهاية الشهر.

ووصلت بعثة "أسود الرافدين" إلى المكسيك الأحد قادمة من سلطنة عمان، بعدما أمّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طائرة خاصة لنقل اللاعبين، في ظل تعقيدات السفر الناتجة عن إغلاق المجال الجوي في عدد من دول المنطقة بسبب التصعيد العسكري القائم منذ أواخر شباط/فبراير.

وبدأت صفوف المنتخب تكتمل تدريجياً مع التحاق عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، حيث انضمّ كل من أمير العماري وميرخاس دوسكي وحسين علي، بانتظار وصول بقية الأسماء التي استدعاها المدرب غراهام أرنولد، ضمن قائمة تضمّ 15 لاعباً محترفاً خارج البلاد، وتشمل القائمة أيضاً كلاً من زيد تحسين وريبين سولاقا وإبراهيم بايش وعلي الحمادي وماركو فرج وزيدان إقبال وإيمار شير ومهند علي ويوسف الأمين وعلي جاسم وكيفن يعقوب وفرانس بطرس.

ويترقب المنتخب العراقي هوية منافسه، إذ سيواجه الفائز من مباراة منتخب بوليفيا ومنتخب سورينام، المقررة في 31 من الشهر الجاري في مونتيري، بعد أن يلتقي المنتخبان في الدور نصف النهائي للملحق الدولي قبل ذلك بأيام قليلة، وكان أرنولد قد استدعى 28 لاعباً لهذه المرحلة الحاسمة، مع سعي العراق لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الوحيدة في نسخة مونديال المكسيك 1986.

وفي وقت سابق، أبدى المدرب الأسترالي تحفظه على موعد المباراة، داعياً إلى تأجيلها بسبب صعوبات السفر، كما حذر من أن الاعتماد الكبير على اللاعبين المحترفين خارج العراق قد يؤثر على حظوظ الفريق في التأهل، في ظل التحديات اللوجستية الحالية.