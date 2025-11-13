- تعادل منتخب العراق مع الإمارات (1-1) في ذهاب ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث سجل علي الحمادي هدف العراق، وعادل لوانزينهو النتيجة للإمارات برأسية متقنة. - فاجأ مدرب العراق، غراهام أرنولد، الجميع بتكتيك هجومي (4-4-2) رغم الغيابات المؤثرة، مما أظهر روحاً قتالية وعزيمة عالية لدى اللاعبين أمام منتخب الإمارات القوي. - تترقب الجماهير العراقية مباراة الإياب في البصرة بحماس، على أمل التأهل للملحق العالمي وتحقيق حلم العودة لكأس العالم بعد غياب دام أربعين عاماً.

حقق منتخب العراق تعادلاً ثميناً أمام مضيفه الإماراتي (1-1)، اليوم الخميس، في ذهاب الدور الإقصائي، من ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وسجل علي الحمادي هدف التقدم لـ "أسود الرافدين"، قبل أن يعدل لوانزينهو النتيجة لأصحاب الأرض، عبر رأسية متقنة، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى صافرة النهاية.

وباغت مدرب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد، الجميع باعتماده على الرسم التكتيكي (4-4-2)، مانحاً الخط الهجومي ثقلاً إضافياً، عبر دفعه بثنائي المقدمة، علي الحمادي ومهند علي "ميمي"، مع توظيف علي جاسم في مركز الجناح، إلى جانب ماركو فرج، في خطوة عكست رغبة واضحة في فرض أسلوب هجومي متوازن، رغم اللعب خارج الديار. وعانى المنتخب العراقي غيابات مؤثرة في صفوفه، أبرزها إبراهيم بايش ويوسف الأمين بداعي الإصابة، غير أن الروح القتالية والعزيمة العالية للاعبين عوّضت هذه النواقص، لتمنح الفريق حضوراً قوياً أمام منتخب يملك سجلاً مميزاً في الفترة الأخيرة مع مدربه كوزمين (خسر مباراة واحدة فقط قبل لقاء العراق في آخر خمس مواجهات رسمية).

ويعول أرنولد، الذي سبق أن قاد أستراليا إلى كأس العالم 2022 في قطر، على عودة تألق المهاجمين البارزين، أيمن حسين وعلي الحمادي اللذين يشكلان معاً قوة ضاربة قادرة على حسم المواجهات الكبرى. وتترقب الجماهير العراقية بحماس كبير مباراة الإياب في البصرة، يوم الثلاثاء المقبل، على أمل العبور للملحق العالمي، واقتراب تحقيق حلم دام أربعين عاماً، من خلال العودة إلى نهائيات كأس العالم، بعد مشاركة تاريخية وحيدة في المكسيك عام 1986. ويقاتل المنتخبان بكل ما يملكانه من إمكانات، في ظل الطموح الكبير لانتزاع بطاقة التأهل، والانضمام إلى ركب المنتخبات الآسيوية الثمانية، التي ضمنت بالفعل مشاركتها في مونديال 2026، وهي: أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، أوزبكستان.