- حظي منتخب العراق بدعم كبير من الجماهير المكسيكية في مونتيري، حيث ترك انطباعًا إيجابيًا خلال تدريباته، خاصة بين الأطفال الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة. - أجرى المنتخب تدريباته في المدرسة الأيرلندية، حيث تفاعل الأطفال بحماسة مع اللاعبين، مما أدى إلى تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وشكر من مشجعي العراق للجماهير المكسيكية. - يستعد المنتخب العراقي لمواجهة الفائز من بوليفيا وسورينام في الملحق النهائي، ساعيًا للعودة إلى كأس العالم بعد غياب 40 عامًا.

حظي منتخب العراق لكرة القدم بدعم لافت من جماهير مكسيكية قبل خوضه مباراة الملحق الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما نجح في كسب تعاطف وإعجاب الشارع الرياضي في مدينة مونتيري خلال فترة إعداده للمواجهة الحاسمة.

وبحسب تقرير لصحيفة إستاديو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فخلال أول حصتين تدريبيتين لمنتخب العراق في مونتيري نجح "أسود الرافدين" في ترك انطباع إيجابي لدى الجماهير المحلية، لا سيما الأطفال، وذلك قبل خوض نهائي الملحق العالمي الذي سيحدد آخر المتأهلين إلى مونديال 2026. واستقبل المشجعون، وخصوصاً الصغار، منتخب العراق بحفاوة كبيرة، في مشهد عكس الروح الرياضية والدعم الإنساني لكرة القدم.

ويجري منتخب العراق تدريباته في المدرسة الأيرلندية بمدينة سان بيدرو غارزا غارسيا، حيث تزامن المران مع وجود مئات الأطفال الذين فوجئوا بحضور لاعبي المنتخب داخل حرم المدرسة. وخلال الحصة التدريبية، علت هتافات التشجيع والأهازيج من الأطفال دعماً للمنتخب العراقي، قبل أن يخصص اللاعبون وقتاً لتوقيع التذكارات والتقاط الصور التذكارية مع الصغار، في لفتة لاقت استحساناً واسعاً. وبين التقرير أنّه رغم أن الأطفال لم يكونوا على دراية بأسماء لاعبي المنتخب العراقي، فإن ذلك لم يمنعهم من أداء دور المضيفين بحماسة كبيرة، ليلقى هذا المشهد تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكر مشجعو المنتخب العراقي الجماهير المكسيكية على هذا الاستقبال الدافئ.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب العراقي المباراة النهائية للملحق الدولي على استاد "بي بي في إيه" في مدينة مونتيري، حيث سيواجه الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام، في 31 مارس/أذار الجاري. ويأمل المنتخب العراقي في العودة إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 40 عاماً، إذ تعود مشاركته الوحيدة في المونديال إلى كأس العالم 1986، حين ودع المنافسات من دور المجموعات بعد ثلاث خسائر أمام باراغواي وبلجيكا والمكسيك المضيفة. ويسعى "أسود الرافدين" إلى كتابة فصل جديد في تاريخهم الكروي واستثمار الدعم الجماهيري الذي وجدوه في المكسيك لتحقيق حلم العودة إلى أكبر محفل كروي في العالم.