منتخب العراق يترقب مصيره قبل مباراة الملحق المؤهل لمونديال 2026

يواجه الاتحاد العراقي لكرة القدم أزمة حقيقية مع اقتراب مباراة الملحق العالمي المؤهلة لمونديال 2026، التي تجمع منتخب العراق بالفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام، والمقررة في 31 مارس/ آذار الجاري بمدينة مونتيري المكسيكية، وفي حال فوزه سيصبح تاسع منتخب آسيوي يتأهل إلى المونديال.

لكن بحسب تقرير لصحيفة دي تيلغراف الهولندية، اليوم الخميس، فقد بدأت المخاوف تتصاعد حول قدرة منتخب العراق على السفر إلى المكسيك بعد إغلاق الأجواء فوق البلاد بالكامل بسبب الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران منذ السبت الماضي، واعتداء طهران في الوقت عينه على دول خليجية.

وبات البحث عن بديل لإيران في المونديال القادم محور حديث الأيام الماضية، حيث ذكر التقرير أن العراق قد يكون أول خيار لتعويض الفريق في حال الانسحاب من المونديال، بعد تأكيدات رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج حول صعوبة مشاركة بلاده في البطولة نظراً للوضع العسكري المتأزم ووجود البطولة في الولايات المتحدة، حيث سيُنافس ضمن المجموعة السابعة إلى جانب مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.

من جانب آخر، أعلن الاتحاد العراقي أنه يراقب الوضع عن كثب بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي، لكنه يواجه تحديات لوجستية كبيرة، حيث إن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، الذي يشرف على المنتخب منذ مايو/أيار الماضي، عالق حالياً في الإمارات، وبعض اللاعبين وأعضاء الطاقم قد لا يتمكنون من السفر إلى المكسيك بسبب إغلاق عدد من السفارات وغياب القدرة على استخراج التأشيرات. يذكر أن العراق، المصنف حالياً في المركز 58 عالمياً حسب تصنيف فيفا، سبق له المشاركة مرة واحدة فقط في تاريخ كأس العالم وذلك في نسخة 1986 التي أقيمت في المكسيك.