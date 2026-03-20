منتخب العراق يبدأ رحلة الحلم: خطوة نحو المجد العالمي

- غادر منتخب العراق إلى الأردن كمرحلة أولى قبل التوجه إلى المكسيك لخوض الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث سيواجه الفائز من مباراة سورينام وبوليفيا في 31 مارس. - تم تنظيم رحلة المنتخب بتنسيق استثنائي بين القوات المسلحة والأمنية لضمان سلامة البعثة، بتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري. - تأهل العراق للملحق بعد إنهاء التصفيات الآسيوية في المركز الثالث، وتغلبه على الإمارات في الملحق القاري، مع تعديل برنامج الإعداد بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط.

شدت بعثة منتخب العراق لكرة القدم الرحال أمس الخميس إلى الأردن، محطةً أولى قبل السفر إلى المكسيك، غداً السبت، لخوض غمار الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026. وسيواجه "أسود الرافدين" في الملحق العالمي الفائز من المباراة التي تجمع بين سورينام وبوليفيا، على أن تُقام المواجهة المرتقبة في المكسيك يوم 31 مارس/ آذار الجاري.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية، كشفت تفاصيله وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وسط تنظيم عالي المستوى، وبتوجه مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، غادرت بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم العاصمة بغداد متوجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والتي ستكون المحطة الأولى لرحلة المنتخب نحو المكسيك، لخوض غمار الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم". وأضاف البيان، أن "عملية تأمين انتقال المنتخب شهدت تنسيقاً استثنائياً بين مختلف صنوف القوات المسلحة والأمنية لضمان وصول البعثة بسلامة".

وبلغ منتخب العراق هذه المرحلة بعدما أنهى التصفيات الآسيوية في المركز الثالث ضمن مجموعته، خلف منتخبَي الأردن وكوريا الجنوبية، ليضطرّ إلى مواصلة طريقه عبر الملحق القاري، حيث خاض مواجهة فاصلة أمام الإمارات، لينجح في الحفاظ على آماله في بلوغ الحلم المونديالي. وكان من المقرّر أن يُقيم "أسود الرافدين" معسكراً تحضيرياً في الولايات المتحدة قبل التوجه لخوض مواجهة الملحق العالمي، إلّا أن الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وما رافقها من إغلاق لخطوط الطيران أربكا حسابات الجهاز الفني، ما دفع الاتحاد العراقي إلى تعديل برنامج الإعداد.