منتخب العراق وسيناريوهات التأهل.. وكوزمين يغيّر المعادلة بهذه الخطوة

- يستعد منتخب العراق لمواجهة حاسمة ضد الإمارات في إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث يضمن الفوز التأهل المباشر، بينما يؤدي التعادل إلى أشواط إضافية وركلات ترجيح. - تعرض المنتخب العراقي لضربة بإصابة المهاجم علي الحمادي، مما دفع المدرب لاستدعاء عمار محسن كبديل، بينما يعزز منتخب الإمارات دفاعه باستدعاء غوستافو أليكس. - تعتمد المباراة على التفاصيل الصغيرة، حيث يسعى العراق لحسمها في الوقت الأصلي، بينما يركز الإمارات على التنظيم الدفاعي والسيطرة على خط الوسط.

يستعد منتخب العراق لخوض مواجهة إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 أمام الإمارات، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعبه في البصرة، وسط ترقّب جماهيري كبير، في مباراة ستحدد مصير بطاقة التأهل للملحق العالمي.

وتبدو حسابات التأهل واضحة أمام "أسود الرافدين": الفوز بأي نتيجة يعني العبور المباشر من دون الحاجة لأي إضافات، بينما يقود التعادل في الوقت الأصلي إلى شوطين إضافيين مدتهما ثلاثون دقيقة، وفي حال استمرار التعادل، تُحسم المواجهة عبر ركلات الترجيح. وتأتي هذه الحسابات بعد إلغاء قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض، ما يجعل لقاء الإياب حافلاً بالمنافسة القوية التي تعتمد على أداء الفريقين داخل المستطيل الأخضر فقط.

وتعرضت كتيبة منتخب العراق لضربة موجعة بعد أن أكدت الفحوصات الطبية تعرض المهاجم علي الحمادي لإصابة في العضلة الإمامية في مباراة الذهاب أمام الإمارات، وبناءً على ذلك، قرّر المدرب غراهام أرنولد استدعاء عمار محسن ليكون بديلاً عنه في القائمة الرسمية لمواجهة الإياب. وفي الجانب المقابل، يعمل الجهاز الفني لمنتخب الإمارات، بقيادة أولاريو كوزمين، على إعادة ترتيب أوراقه الدفاعية قبل المواجهة. وقرر المدرب الروماني استدعاء مدافع النصر غوستافو أليكس لتعزيز خط الدفاع، في خطوة يرى البعض أنها قد تغيّر شكل المباراة، خصوصاً مع حاجة "الأبيض" إلى صلابة أكبر في الخلف بعد ظهور بعض الثغرات في لقاء الذهاب.

وتتجه التوقعات إلى مواجهة تعتمد على التفاصيل الصغيرة، إذ يدرك منتخب العراق أن حسم المباراة في وقتها الأصلي سيكون الخيار المثالي، من دون الدخول في حسابات إضافية قد تمنح الإمارات فرصة العودة. وفي المقابل، يعقد المنتخب الإماراتي آماله على التنظيم الدفاعي والسيطرة على خط الوسط للحد من خطورة الهجوم العراقي.