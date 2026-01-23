منتخب العراق والملحق العالمي.. خطة إعداد مثالية على طاولة أرنولد ودرجال

23 يناير 2026
لقطة من اجتماع درجال وأرنولد في بغداد، 22 يناير 2026 (الاتحاد العراقي/فيسبوك)
لقطة من اجتماع درجال وأرنولد في بغداد، 22 يناير 2026 (الاتحاد العراقي/فيسبوك)
- عقد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعاً مع المدير الفني للمنتخب لمناقشة برنامج إعداد المنتخب لمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.
- تم الاتفاق على إقامة مباريات ودية ومعسكر تدريبي خارجي في بلد مشابه مناخياً للمكسيك، بهدف تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً بأفضل صورة ممكنة.
- يسعى المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لقيادة "أسود الرافدين" إلى المونديال بعد غياب 40 عاماً، حيث كانت مشاركتهم الأخيرة في المكسيك عام 1986.

عقد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال (65 عاماً)، اجتماعاً موسعاً مع المدير الفني لمنتخب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، جرى خلاله بحث برنامج إعداد المنتخب تحضيراً لخوض منافسات الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في أميركا والمكسيك وكندا.

وشهد الاجتماع، أمس الخميس، الاتفاق على مجموعة من المحاور الأساسية المتعلقة ببرنامج إعداد المنتخب العراقي تحضيراً لمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في لقاء الحسم ضمن الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات مونديال 2026، والمقرر إقامته في نهاية شهر آذار/مارس المقبل، بعدما نجح رفاق أيمن حسين بخطف بطاقة التأهل على حساب الإمارات في الملحق النهائي لقارة آسيا.

أكد محمود أن خلافه مع درجال يأتي في إطار العمل (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

أزمة قيادة الاتحاد العراقي: يونس محمود يرفض العمل مع درجال

كما جرى خلال الاجتماع الاتفاق على خوض عدد من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب إقامة معسكر تدريبي خارجي في بلد تتشابه ظروفه المناخية مع أجواء المكسيك، التي ستحتضن المواجهة المرتقبة، وذلك بهدف تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً بأفضل صورة ممكنة. ومن المقرر أن يدخل منتخب العراق معسكراً تدريبياً داخلياً خلال الأيام القليلة المقبلة، بمشاركة اللاعبين المحليين وعدد من المحترفين في الأندية الخارجية، استعداداً لهذا الاستحقاق الحاسم. ويأمل أرنولد في قيادة "أسود الرافدين" إلى المونديال بعد غياب دام 40 عاماً، حيث كانت مشاركته الأولى والأخيرة في نسخة المكسيك عام 1986، والتي غادرها من الدور الأول بعد ثلاث هزائم، أمام منتخبات المكسيك وباراغواي وبلجيكا.

