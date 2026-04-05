منتخب العراق والتأهل للمونديال... وعود بالتميّز وتكريم استثنائي

أكد مجموعة من لاعبي منتخب العراق لكرة القدم سعيهم لتحقيق أفضل النتائج خلال مباريات كأس العالم 2026، من خلال بذل أقصى الجهود لإسعاد الجماهير ومواصلة المشوار بروح الفوز والتميّز. وجاء هذا بعد استقبال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لوفد "أسود الرافدين"، السبت، وإعلانه حزمة من المكافآت والتكريمات لأبطال المنتخب، تقديراً لإنجاز بلوغ المونديال.

وتأهل منتخب العراق لكأس العالم 2026، بعد انتظار دام 40 عاماً، إذ كانت أول مشاركة له في مونديال 1986 بالمكسيك، ومن المقرّر أن يلعب "أسود الرافدين" في المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج. وقال حارس منتخب العراق، فهد طالب، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع": "نبارك للشعب العراقي هذا الإنجاز الذي طال انتظاره لمدة 40 عاماً، اللاعبين والكادر التدريبي قاموا بواجبهم، ونسعى لتحقيق نتائج تدخل السرور على قلوب الشعب العراقي". من جهته، أشار اللاعب آكام هاشم، إلى سعي اللاعبين لتحقيق نتائج جيدة خلال مباريات كأس العالم.

أما المدافع مناف يونس، فقد أكد للمصدر ذاته: "بذلَ اللاعبون أقصى جهدهم من أجل إدخال الفرح على قلوب العراقيين"، وأضاف: "نسعى إلى إكمال المسيرة وتحقيق نتائج جيدة خلال مباريات كأس العالم". من جانبه، بين نجم المنتخب علي جاسم، أنّ "اللاعبين حققوا معجزة خلال مسيرتهم للوصول إلى النهائيات"، وتابع "اللاعبون والكوادر التدريبية بذلوا جهوداً استثنائية لتحقيق الحلم الذي انتظره جميع العراقيين". من جهة آخرى، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، عن تخصيص منزل لكل لاعب ضمن أحد المجمعات السكنية في العاصمة بغداد، إلى جانب منح جميع أعضاء الوفد جوازات دبلوماسية تكريماً لهم، مع تسمية أحد شوارع العاصمة باسم "أسود الرافدين"، بالإضافة إلى إنشاء تمثال في العاصمة بغداد. ولإبراز أثر هذا الإنجاز على الأجيال القادمة، جرى الإعلان عن إطلاق تسمية "أسود الرافدين" على دورات التخرج لطلبة الجامعات لهذا العام، احتفاءً بروح الإصرار والنجاح التي جسدها المنتخب العراقي.