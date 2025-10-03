منتخب العراق قبل ملحق المونديال: معركة غير مرئية في الكواليس

- يواجه منتخب العراق لكرة القدم تحديات إعلامية تؤثر على تماسكه، حيث تركز وسائل الإعلام على السلبيات وتسرب تشكيلات الفريق، مما يضع ضغوطاً على اللاعبين ويؤثر على استعداداتهم النفسية والفنية. - يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب غراهام أرنولد لتوحيد الخطاب الرياضي وحماية الفريق من الضغوط الإعلامية، بهدف التركيز على التأهل لكأس العالم 2026. - أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف على أهمية توحيد الجهود الإعلامية لدعم المنتخب، مشدداً على ضرورة تجنب الخطابات السلبية وتعزيز الأثر الإيجابي.

يخوض منتخب العراق لكرة القدم معركة غير مرئية خلف كواليس الملعب ضد الإعلام السلبي، الذي يركز على الجوانب السلبية ويثير الجدل حول أداء بعض اللاعبين. فالتسريبات المتكررة لتشكيلات الفريق قبل المباريات المهمة، ومحاولات تضخيم الأخطاء الفردية، شكلت ضغوطاً كبيرة وأثرت سلباً على تماسك "أسود الرافدين"، ما جعل مواجهة هذه التحديات الإعلامية جزءاً أساسياً من استعداداتهم النفسية والفنية لخوض المنافسات المقبلة.

هذه الحرب الخفية لا تظهر في التقارير الرسمية، لكنها تؤثر بشكل مباشر على معنويات اللاعبين واستعداداتهم الفنية. في المقابل، يسعى الجهاز الفني بقياد المدرب غراهام أرنولد (62 عاماً)، والهيئات الداعمة لتوحيد الخطاب الرياضي وإبراز الجوانب الإيجابية، مع حماية الفريق من الضغوط الإعلامية لضمان تركيز اللاعبين على المهمة الأهم: التأهل إلى كأس العالم 2026.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، أمس الخميس، على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي الرياضي والتضامن الكامل مع المنتخب الوطني خلال مشاركته في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم. وأوضح أبو رغيف أن "العد التنازلي لانطلاق المباريات يستدعي تنسيقاً إعلامياً واسعاً"، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بجولات ميدانية على مختلف المؤسسات الإعلامية لتوحيد الجهود الداعمة للمنتخب.

وأكد أيضاً أن الهيئة "لن تتهاون مع أي خطاب إعلامي يقلل من قيمة المنتخب"، داعياً إلى تجنب الشخصنة والصراعات الجانبية، والتمييز بين حرية التعبير والمساس السلبي بالآخرين. وأضاف أن "تسريب تشكيلات المنتخب قبل المباريات يرسل رسائل سلبية تؤثر على تماسك اللاعبين"، مؤكداً على ضرورة أن تتحمل القنوات والبرامج الرياضية مسؤولية اختيار ضيوفها بعناية لتعزيز الأثر الإيجابي. وشدد أبو رغيف، برفقة درجال، على ضرورة توحيد الصفوف ودعم المنتخب في مهمته المقبلة، موضحاً أن المرحلة الحالية تتطلب خطاباً إعلامياً مسؤولاً يحافظ على صورة العراق ويعزز مكانته على الصعيدين القاري والدولي.