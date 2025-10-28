منتخب العراق تحت الضغط.. إصابات تربك الحسابات قبل مواجهة الإمارات

- يستعد منتخب العراق لمواجهة منتخب الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وسط قلق بسبب إصابات مؤثرة في التشكيلة، مما يضع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد أمام تحديات معقدة. - ستقام مباراة الذهاب في 13 نوفمبر في أبوظبي، والإياب في 18 نوفمبر في البصرة، والفائز سيتأهل للملحق العالمي في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث يتنافس ستة منتخبات على بطاقتين للمونديال. - يواصل اللاعبون إبراهيم بايش، أيمن حسين، ويوسف الأمين التأهيل البدني، مع احتمالية غيابهم عن المباراة الأولى، مما يؤثر على الأداء الهجومي للعراق.

يستعد منتخب العراق لكرة القدم لخوض مواجهة مرتقبة أمام منتخب الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني بعد توالي الإصابات التي ضربت عدداً من العناصر المؤثرين في التشكيلة، ما وضع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد أمام حسابات معقدة في توقيت حرج.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب الإمارات نظيره العراقي في مواجهة الذهاب يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن الدور الخامس من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن يكون لقاء مباراة الإياب يوم 18 نوفمبر على استاد البصرة الدولي.

وسيبلغ الفائز بمجموع المباراتين الملحق العالمي المؤهل للمونديال المقررة إقامته في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. وتتنافس ستة منتخبات فيما بينها ضمن الملحق العالمي، على أن يصل منتخبان فقط إلى أكبر بطولات العالم. ويواصل لاعب نادي الرياض السعودي إبراهيم بايش مرحلة العلاج من التمزق الذي تعرض له في العضلة الأمامية خلال مشاركته الأخيرة مع المنتخب، وبدأ اللاعب الآن مرحلة إعادة التأهيل البدني، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات بعد عشرة أيام، وربما يكون خارج حسابات المدير الفني الأسترالي في اللقاء الأول.

في المقابل، يواصل لاعبا منتخب العراق أيمن حسين ويوسف الأمين رحلة التأهيل في مركز "سبيتار" بالعاصمة القطرية الدوحة، بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل المباراة أمام الإمارات. ويعاني الثنائي من إصابة في العضلة الخلفية، في الوقت الذي يمثل فيه اللاعبان ركيزة مهمة في الخط الأمامي لـ"أسود الرافدين"، ما يجعل جاهزيتهما عاملاً مؤثراً في شكل الأداء الهجومي خلال اللقاء المرتقب. ويسابق نجوم منتخب العراق الزمن للوصول إلى الجاهزية قبل مواجهة الإمارات الحاسمة، مع خيارات بديلة تبقى مطروحة، لكن من دون ضمان التأثير الفني نفسه.