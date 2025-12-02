منتخب العراق... العنوان الأبرز في تتويجات كأس العرب

- العراق يتصدر تاريخ كأس العرب: حقق المنتخب العراقي إنجازًا تاريخيًا بفوزه بأربعة ألقاب في أعوام 1964، 1966، 1985، و1988، ليصبح الأكثر تتويجًا في البطولة، مما يعكس هيمنته في الساحة الكروية العربية. - السعودية وتونس ومصر والمغرب والجزائر في المشهد: السعودية تلاحق العراق بفوزها بلقبين في 1998 و2002، بينما حققت تونس ومصر والمغرب والجزائر لقبًا واحدًا لكل منها، مما يضيف تنوعًا وإثارة للبطولة. - استضافة متميزة ونسخة 2021 في قطر: جابت البطولة سبع دول عربية، وكانت نسخة 2021 في قطر مميزة بتنظيمها على ملاعب كأس العالم 2022، حيث فاز المنتخب الجزائري باللقب بعد تغلبه على تونس.

كانت بطولة كأس العرب لكرة القدم، منذ انطلاقتها الأولى، ساحةً لاستعراض مهارات المنتخبات العربية، وفرصة لإبراز عمق التنافس الكروي. وعلى مدى عشر نسخ سابقة، تعاقبت أسماء ستة أبطال على منصة التتويج، غير أن منتخب العراق ظل الاسم الأبرز والعلامة الفارقة في تاريخ المسابقة.

ونجح "أسود الرافدين" في كتابة فصلٍ بسطورٍ من ذهب، بعدما ظفروا بأربعة ألقاب في أعوام: 1964 و1966 و1985 و1988، ليصبح المنتخب الأكثر تتويجاً بالبطولة، وصاحب الإنجاز التاريخي في تحقيق أربع بطولات متتالية، ما جعل العراق مرادفاً للهيمنة في تاريخ كأس العرب.

أما المنتخب السعودي فكان الأقرب لملاحقة هذا التفوق، بعدما أحرز لقبين في نسختي 1998 و2002، مؤكداً حضوره الدائم في المشهد الكروي العربي. وفي الوقت ذاته، نالت منتخبات تونس ومصر والمغرب والجزائر، شرف التتويج مرة واحدة لكل منها، لتضيف جميعها صفحات مشرقة إلى سجل البطولة العريق.

وعبر تاريخها، جابت البطولة سبع دول عربية حملت شرف الاستضافة، من بينها الكويت والسعودية مرتين لكل منهما، بينما استضافها لبنان والعراق والأردن وسورية وقطر مرة واحدة. وشكّلت نسخة 2021 في قطر علامة فارقة، إذ أقيمت على ملاعب كأس العالم 2022، لتصبح حدثاً استثنائياً من حيث التنظيم والمستوى الفني، وتمنح كأس العرب بُعداً عالمياً جديداً يليق بمكانتها. ونجح "الخضر" في كسب لقب النسخة الماضية، بعد انتصارهم في اللقاء النهائي على نظيرهم التونسي بهدفين دون رد.