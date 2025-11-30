منتخب السودان يسعى لتحطيم قيود الماضي في كأس العرب 2025

- يستعد منتخب السودان بقيادة المدرب الغاني جيمس كواسي أبياه للمشاركة في كأس العرب 2025 بقطر، حيث يأمل في تحقيق نتائج مميزة تعيد السودان إلى واجهة البطولات العربية بعد مشاركات سابقة لم تتجاوز دور المجموعات. - ينافس السودان في المجموعة الرابعة الصعبة مع الجزائر، العراق، والبحرين، بعد تأهله بفوز على لبنان، ويطمح لتجاوز التحديات وتحقيق أفضل النتائج في البطولة. - يعتمد أبياه على لاعبي الهلال والمريخ والمحترفين في الدوريات العربية، مع إعداد جيد قبل كأس أمم أفريقيا المقبلة في المغرب.

يستعد منتخب السودان بقيادة مدربه الغاني، جيمس كواسي أبياه، لخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، وتمثل هذه المشاركة الخامسة للكرة السودانية في تاريخ البطولة العريقة، التي انطلقت عام 1963، بعد أن سعى المنتخب خلال السنوات الماضية إلى ترسيخ حضوره في المحافل القارية والعربية، ويأمل الجهاز الفني في أن تكون هذه النسخة بداية جديدة لصقور الجديان لتحقيق نتائج مميزة تُعيد السودان إلى واجهة البطولات العربية.

وسينافس منتخب السودان في المجموعة الرابعة، التي تعد من الأصعب في البطولة، خاصة مع وجود منتخب الجزائر، حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب منتخبَي العراق والبحرين، وتجدر الإشارة إلى أن تشكيلة صقور الجديان تأهلت إلى دور المجموعات بعد الفوز على المنتخب اللبناني بنتيجة هدفَين مقابل هدف في التصفيات المؤهلة للمنافسة، في خطوة مهمة نحو المشاركة الخامسة على التوالي في مونديال العرب، إذ يطمح السودانيون هذه المرّة لمواجهة تحديات المجموعة وتحقيق أفضل النتائج في كأس العرب 2025.

ويأمل المنتخب السوداني أن يحقق نتائج أفضل مقارنة بالمشاركات الأربع السابقة، التي لم يتجاوز خلالها مرحلة دور المجموعات، وكانت أول مشاركة للمنتخب في النسخة السابعة للبطولة التي أقيمت بالدوحة عام 1998، حين لعب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب والإمارات، وخسر أمام الإماراتيين (4-1)، وفاز على أسود الأطلس (2-1)، لكنّه ودع البطولة بفارق الأهداف بعد تساويه مع منافسيه.

وفي مشاركته الثانية، لم يفلح "صقور الجديان" في تجاوز دور المجموعات أيضاً في النسخة الثامنة بالكويت، بعد أن حلوا رابعاً في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، إذ خسر المنتخب السوداني أمام الكويت (0-1)، والأردن (1-2)، وتعادل مع فلسطين (2-2)، وفاز على المغرب (1-0). وكرر منتخب السودان السيناريو ذاته في النسخة التاسعة بالسعودية عام 2012، حين تعادل مع مصر (1-1)، والعراق بالنتيجة نفسها، وفاز على لبنان بثنائية نظيفة، ليحل ثانياً في المجموعة خلف العراق.

وفي النسخة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة 2021، سجل منتخب السودان حضوره الرابع لكنه كان الأسوأ، فبعد التأهل بفوزه على ليبيا في التصفيات، انضم المنتخب لمجموعة قوية ضمت الجزائر ومصر ولبنان، لكنه أنهى مشواره في المركز الرابع بعد ثلاث هزائم متتالية، بداية بخسارة قاسية أمام "محاربي الصحراء" برباعية نظيفة، ثم هزيمة مدوية أخرى ضد الفراعنة بخماسية، وأخيراً بالسقوط أمام لبنان في اللقاء الثالث والأخير بنتيجة هدف نظيف.

ويأمل كواسي أبياه أن يقود المنتخب السوداني لتحقيق أفضل مشاركة في مونديال العرب هذه المرة، بتجاوز مرحلة المجموعات والوصول إلى أبعد نقطة، مع إعداد جيد قبل نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني. واعتمد المدرب الغاني على استدعاء معظم لاعبي قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ، إضافة إلى العديد من المحترفين في الدوريات العربية مثل بخيت خميس ومحمد نميرا من الأهلي الليبي، وعمار طيفور المحترف في صفوف نادي الصفاقسي التونسي.