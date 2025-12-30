- يدخل منتخب السودان مواجهة بوركينا فاسو بمعنويات مرتفعة بعد ضمان التأهل للدور المقبل في كأس أمم أفريقيا، مع استعادة المدرب كواسي أبياه لعدد من اللاعبين الذين غابوا بسبب الإصابة والإيقاف. - استعاد المنتخب خدمات اللاعبين أبو عاقلة عبد الله، أبو بكر عيسى، ومحمد كسرى بعد تعافيهم من الإصابات، بينما تم استبعاد موسى حسين كانتي بسبب إصابة في الكاحل، واستدعاء عبد الصمد منن بدلاً عنه. - يحتل منتخب السودان المركز الثالث في المجموعة الخامسة، ويسعى للفوز على بوركينا فاسو لتجنب مواجهة المغرب في الدور ثمن النهائي.

يدخل منتخب السودان مواجهة بوركينا فاسو، المقرّرة يوم غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المُقامة حالياً في المغرب، بعدما ضمن رسمياً تأهله إلى الدور المقبل، وسط معنويات مرتفعة، خاصة إثر استعادة الجهاز الفني بقيادة المدرب الغاني، جيمس كواسي أبياه (65 عاماً)، عدداً من اللاعبين الذين غابوا عن المواجهة السابقة بسبب الإصابة والإيقاف.

وسيستعيد المدرب كواسي أبياه خدمات بعض العناصر التي غابت عن المواجهة السابقة أمام غينيا الاستوائية، التي أقيمت يوم الأحد المنصرم، بعدما فقد خدمات الثلاثي أبو عاقلة عبد الله، وأبو بكر عيسى، ومحمد كسرى، بسبب الإصابة، إلى جانب غياب صلاح الدين عادل نتيجة طرده في اللقاء الأول أمام منتخب الجزائر، وقد جرى استبدال أبو عاقلة اضطرارياً في مواجهة الخضر بعد تعرّضه لإصابة عضلية وخضع للكشف الطبي، ليتضح أنّه يُعاني من كدمة خفيفة في العضلة الخلفية اليسرى، قبل أن يبدأ برنامجاً علاجياً مكثفاً ويسير على نحوٍ إيجابي حالياً، بالتالي سيكون متاحاً للجهاز الفني للمشاركة في لقاء بوركينا فاسو.

أما المهاجم أبو بكر عيسى فقد خرج مصاباً هو الآخر في مباراة الجزائر، وأظهرت الفحوصات الطبية إصابته بكدمة في العضلة الأمامية، وتلقى خلال الأيام الماضية علاجاً مُكثّفاً، ما أسهم في تحسّن حالته ليكون في كامل الجهوزية أيضاً للظهور في الجولة الثالثة، وفي المقابل اشتكى محمد كسرى من آلام في الأسنان وأجرى عملية خلع ضرس عقب المواجهة الأولى، وعاد بعدها رسمياً إلى أجواء التدريبات يوم الاثنين الماضي، ما يتيح إمكانية دخوله ضمن خيارات المدرب أبياه في اللقاء القادم.

من جانبه، خضع حارس المرمى منجد النيل لفحوصات طبية يوم الاثنين، للاطمئنان على حالته الصحية عقب مباراة غينيا الاستوائية، بعدما تعرّض لحالة إغماء عابرة خلال مجريات المباراة، قبل أن يستعيد وعيه سريعاً ويُكمل المواجهة بصورة طبيعية حتى نهايتها، وكشف الجهاز الطبي أن نتائج الفحوصات جاءت مطمئنة وسليمة، مؤكداً أن الحالة التي تعرض لها الحارس لا تشكّل أي خطورة صحية، وسيواصل مشاركته على نحوٍ طبيعي في التدريبات والمباريات إلى جانب زملائه.

واضطر كواسي أبياه إلى إجراء تعديلٍ عاجلٍ في قائمة "صقور الجديان" بعد مواجهة المنتخب الجزائري، وذلك باستبعاد المهاجم موسى حسين كانتي، واستدعاء اللاعب عبد الصمد منن بدلاً عنه، وفق لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وجاء هذا التغيير بسبب الإصابة التي تعرّض لها موسى حسين خلال الحصة التدريبية الأولى لمنتخب السودان في المغرب، إذ أثبتت الفحوصات إصابته بالتواء في الكاحل الأيمن مع تمدّد في الأربطة، ما يستوجب فترة علاج وراحة تصل إلى ثلاثة أسابيع. وجدير بالذكر أن منتخب السودان يحتلّ المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، عقب الخسارة أمام "محاربي الصحراء" بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على غينيا الاستوائية بهدف نظيف، وسيلاقي رفاق المهاجم محمد عبد الرحمن الغربال بوركينا فاسو في لقاء حاسم، يهدف من خلاله "صقور الجديان" لحسم المركز الثاني وتجنّب مواجهة منتخب المغرب مستضيف البطولة، في الدور ثمن النهائي.