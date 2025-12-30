- نجح منتخب السودان في التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 لأول مرة منذ 2012، بعد فوزه على غينيا الاستوائية بهدف نظيف، مستفيدًا من تعثر المنتخبات الأخرى. - يشارك السودان للمرة العاشرة في تاريخه، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها بسبب الحرب وتوقف الدوري المحلي، مما اضطره للعب خارج البلاد. - احتل السودان المرتبة الثانية في المجموعة السادسة من التصفيات، خلف أنغولا، ويستعد لمواجهة بوركينا فاسو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

نجح منتخب السودان في تجاوز عقبة دور المجموعات للنسخة الـ 35 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، للمرة الأولى منذ عام 2012، ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة المقامة حالياً في المغرب، وتستمرُّ حتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك بعدما حقق "صقور الجديان" أول فوز لهم في المسابقة القارية منذ 13 عاماً، وجاء على حساب منتخب غينيا الاستوائية بهدفٍ نظيفٍ في الجولة الثانية، مستفيدين في الوقت ذاته من تعثر بقية المنتخبات في المجموعات الأخرى.

ويُشارك منتخب السودان في كأس أمم أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق له المُنافسة في نسخ 1957 و1959 و1963 و1970 و1972 و1976 و2008 و2012 و2021، وتأتي هذه البطولة لتؤكد إصرار "صقور الجديان"، رغم الظروف الصعبة على النجاح في الصمود أمام الحرب الدامية بالبلاد منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، التي تسببت بتوقف الدوري المحلي عدة أشهر، ودفعته للعب خارج السودان، وسط معاناة كبيرة أثرت على اللاعبين والأندية.

ووضع منتخب السودان اسمه ضمن قائمة المتأهلين للنسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا بعدما احتلّ المرتبة الثانية في المجموعة السادسة من التصفيات، برصيد ثماني نقاط جمعتها تشكيلة المدرب الغاني، جيمس كواسي أبياه، خلف المنتخب الأنغولي، الذي خطف الصدارة بـ 14 نقطة، فيما جاءت النيجر في المركز الثالث بسبع نقاط، بينما حلّ منتخب غانا في الصف الرابع والأخير بثلاث نقاط، ليغيب عن أعرق بطولات القارة السمراء للمرة الأولى منذ عام 2004، وهو حدث يعكس حجم المفاجأة، التي صنعها "صقور الجديان" في طريقهم إلى النهائيات.

وظهر منتخب السودان في النسخ الأولى لبطولة أمم أفريقيا بصفته أحد الدول المؤسّسة للمسابقة، برفقة منتخبات مصر، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، وتُعد مرحلة الستينيات والسبعينيات العصر الذهبي للكرة السودانية، إذ نجح المنتخب في إحراز اللقب القاري مرة واحدة عام 1970 بعد فوزه على غانا بهدف دون رد في النهائي، كما حلّ وصيفاً مرتين خلال نسختَي 1959 و1963 حين خسر المباراة النهائية أمام غانا، واحتلّ المركز الثالث في النسخة الافتتاحية لعام 1957.

وكان أبرز حضور لمنتخب لسودان في السنوات الأخيرة، في نسخة 2012، التي أقيمت في الغابون وغينيا الاستوائية، حينما تأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما حصد أربع نقاط في مرحلة المجموعات، بفوزٍ على بوركينا فاسو بثنائية نظيفة، وتعادلٍ مع أنغولا بهدفين لكلّ منهما، وخسارة أمام ساحل العاج بهدف نظيف، أما في نسخ 1972 و1976 و2008 و2021، ودّع "صقور الجديان" البطولة من دور المجموعات، ولم يتمكّنوا من كتابة نهاية مثالية لتلك المشاركات.

ويملك المنتخب السوداني حالياً ثلاث نقاط، ويستعد لمواجهة بوركينا فاسو، غداً الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، وفي حال خطف النقاط الثلاث والانفراد بالمرتبة الثانية، سيلاقي متصدر المجموعة السادسة بين منتخبات ساحل العاج والكاميرون وموزمبيق.