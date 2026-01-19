منتخب السنغال يواجه عقوبات الاتحاد الأفريقي بعد التتويج

- أُحيلت أحداث مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال والمغرب للتحقيق بعد اعتراضات السنغال على ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة، مما أدى إلى انسحاب مؤقت للفريق السنغالي. - الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أدان السلوك غير اللائق لبعض اللاعبين والمسؤولين، وأكد على مراجعة اللقطات المصورة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المدانين. - انتهت المباراة بفوز السنغال بهدف دون رد في الوقت الإضافي، ليحقق الفريق لقبه القاري الثاني في تاريخه بعد إهدار المغرب لركلة الجزاء.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إحالة أحداث مباراة منتخبي السنغال والمغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، للتحقيق في ما بدر من منتخب السنغال بعد احتساب ركلة جزاء لمصلحة المغرب قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط، وانتهت بفوز الفريق السنغالي في الوقت الإضافي بهدف دون رد، وحصوله على اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الاثنين، بياناً رسمياً قال خلاله: "يدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السلوك غير المقبول لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا في المغرب 2025، التي أقيمت بين المغرب والسنغال مساء أمس في الرباط"، وتابع بيان الاتحاد الأفريقي ذاكراً "يُدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشدة أي سلوك غير لائق خلال المباريات، وخاصةً ما يتعلق بالحكام أو منظمي المباراة، ويقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حالياً بمراجعة جميع اللقطات المصورة، وسيحيل الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المدانين".

وكان منتخب السنغال قد حقّق الفوز على المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء أمس في المغرب، وحصد لقب بطل كأس أمم أفريقيا 2025، للمرة الثانية في تاريخه، وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة من نهاية الوقت الأصلي، ما أدى إلى اعتراضات بالجملة من جانب لاعبي السنغال والجهاز الفني، ومن ثم الانسحاب والخروج من أرض الملعب، قبل أن يعود لاعبو "أسود التيرانغا" لاستكمال المباراة. وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، ليحقق منتخب السنغال الفوز على المغرب في مشهد درامي.