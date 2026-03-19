منتخب السنغال سيستعرض كأس أمم أفريقيا في باريس رغم سحب اللقب

سيستعرض منتخب السنغال لكرة القدم، كأس أمم أفريقيا خلال مباراة ودية، رغم قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي، التي اعتبرت الفريق منهزماً جزائياً أمام المنتخب المغربي في النهائي بنتيجة (0ـ3)، ليظهر أنّ الاتحاد السنغالي للعبة لا يبدو مستعداً للتخلي عن لقبه حالياً، وسيتبع كلّ الطرق من أجل الدفاع عن موقفه القانوني، وسط جدل واسع.

ونشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، بياناً أكد من خلاله عرض كأس أفريقيا، خلال مباراة ودية ستجمع السنغال بمنتخب بيرو، يوم 28 مارس/ آذار الحالي، في العاصمة الفرنسية باريس، تحضيراً لكأس العالم 2026، على ملعب فرنسا. وجاء في بيان الاتحاد: "بينما ننتظر إتمام الترتيبات، احجز تذاكرك وانضم إلى أبطال أفريقيا في ملعب فرنسا يوم 28 مارس. سيتم الاحتفال بالجالية الأفريقية في فعالية حافلة بكرة القدم والترفيه". ويتوقع أن تشهد المباراة حضوراً كبيراً من قبل مشجعي منتخب السنغال في أوروبا، ولا سيما أنها المباراة الأولى التي يخوضها الفريق منذ نهائي كأس أمم أفريقيا أمام المغرب، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، يوم 18 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، من أجل الطعن في قرار لجنة الاستئناف، والدفاع عن فرصه في المحافظة على اللقب الأفريقي. ولم يكشف الاتحاد الآليات التي سيعتمدها من أجل قلب الطاولة، غير أنه يبدو مع الحكومة السنغالية مصرّين على الدفاع عن اللقب، بعدما أثار القرار جدلاً واسعاً باعتبار أن الحالة تُعتبر نادرة في عالم كرة القدم.