- تراجع أداء المنتخب السعودي: رغم التأهل لكأس العالم 2026، يعاني المنتخب السعودي من تراجع في الأداء، حيث كانت المشاركة في كأس العرب مخيبة، ولم ينجح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في تجاوز الأزمات. - تأثير اللاعبين الأجانب: كثرة اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي أثرت سلباً على المنتخب، حيث لا يجد اللاعبون المحليون فرصاً كافية للمشاركة، رغم أن الأندية حققت نجاحات آسيوية. - نجاح الأجانب في منتخباتهم: نجوم الدوري السعودي الأجانب يبرزون مع منتخباتهم، مثل رياض محرز وحسام عوار، مما يؤكد جودة الصفقات التي رفعت مستوى الأندية، لكن المنتخب السعودي يعاني من هذه الاستراتيجية.

أكدت هزيمة منتخب السعودية ودياً أمام منتخب مصر بنتيجة (4ـ0)، الصعوبات التي تواجه المنتخب منذ فترة. ورغم التأهل إلى كأس العالم 2026، فإن أرقام المنتخب السعودي تشهد تراجعاً واضحاً، بما أن المشاركة في كأس العرب كانت مخيبة نسبياً، والتعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لم يُساعد على تجاوز كل الأزمات.

وأثار مدرب السعودية السابق، الإيطالي روبيرتو مانشيني، مشكلة كثرة اللاعبين الأجانب في الدوري المحلي، في تفسيره لضعف مستوى المنتخب خلال الفترة التي دربه فيها، مُعتبراً أن اللاعب السعودي لا يجد الفرصة للمشاركة في المباريات، بما أن الفريق يعتمد أساساً على النجوم في المراكز المهمة وخاصة حراسة المرمى والهجوم. وقد تأكدت تأثيرات اللجوء المكثف إلى اللاعبين الأجانب على مستوى المنتخب، لأن أداء الأندية في المسابقات الاسيوية كان مشجعاً، بما أن الأهلي توّج بطلاً لدوري أبطال آسيا في العام الماضي، كما أن الدوري أصبح أكثر تنافسيّة، في الوقت الذي يعاني فيه المنتخب السعودي كثيراً.

في الأثناء، فإن نجوم الدوري السعودي الأجانب كانوا حاضرين بقوة مع منتخبات بلدانهم، بما أن معظمهم شارك أساسياً وصنع الفارق، مثل ثنائي منتخب الجزائر رياض محرز وحسام عوار، وكل لاعبٍ منهما سجل هدفاً. كما أن معظم اللاعبين من جنسيات مختلفة شاركوا مع المنتخبات الأوروبية أو الأفريقية أساسيين. وهو ما يؤكد جودة الصفقات التي قامت بها الأندية خلال سوق الانتقالات ما رفع مستوى الفرق بشكل واضح ولكن المنتخب سيدفع ثمن هذه الاستراتيجية.