منتخب السعودية يهزم تأثير الأجانب في الدوري ورينار يُكذّب مانشيني

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
15 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 19:36 (توقيت القدس)
احتفال منتخب السعودية في مدينة الملك عبد الله، 14 أكتوبر 2025 (فرانس برس/Getty)
احتفال منتخب السعودية في مدينة الملك عبد الله، 14 أكتوبر 2025 (فرانس برس/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تأهل منتخب السعودية لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخه بعد تعادل سلبي مع العراق في الملحق الآسيوي، حيث كان هدف واحد كافياً لحرمانهم من التأهل.

- تحدى اللاعبون السعوديون تأثير الأجانب في الدوري المحلي، حيث تسيطر الأندية على المراكز المهمة بلاعبين محترفين، مما أثار مخاوف بسبب النتائج المخيبة في البطولات الأخيرة.

- نجح المدرب الفرنسي هيرفي رينار في قيادة السعودية للتأهل، رغم التشكيك السابق، وأثبت اللاعبون المحليون استفادتهم من وجود لاعبين أجانب مميزين.

كان طريق منتخب السعودية لكرة القدم معقداً في رحلة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إذ وصل للمرة السابعة في تاريخه، بعد أن مرّ بالملحق التأهيلي، بعد تعادله السلبي أمام منتخب العراق، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي. ولم تكن المهمة سهلة في الدقائق الأخيرة من اللقاء الفاصل، ذلك أن هدفاً وحيداً كان سيحرم السعودية الوصول إلى نهائيات المونديال.

وتحدّى اللاعبون السعوديون مخاطر إقدام أنديتهم على التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الدوري المحلي، إذ إنّ الأندية السعودية تعتمد في أهم المراكز على هؤلاء، منذ رفع حصّة الفرق من اللاعبين المحترفين في المواسم الأخيرة، حيث يُسيطر الأجانب على المراكز المؤثرة مثل حراسة المرمى أو قلب الهجوم، وهو أمر خلّف مخاوف عميقة، ولا سيما أن نتائج "الأخضر" في البطولات الأخيرة كانت مخيّبة، ومنها مشاركته في بطولة آسيا الأخيرة، كذلك فإنه ودّع مونديال قطر 2022 منذ الدور الأول، رغم الانتصار البطولي على منتخب الأرجنتين.

منتخب قطر حقق نجاحات كبيرة (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

منتخب قطر يُكمل عقد "غراند سلام" بعد التأهل إلى كأس العالم

وكسب المدرب الفرنسي هيرفي رينار التحدي، بما أنه قاد السعودية إلى التأهل، رغم التشكيك الذي رافق المرحلة السابقة بقيادة الإيطالي روبيرتو مانشيني، الذي تذمّر من الحضور الأجنبي الكبير في الفرق السعودية، واعتبر أن "الأخضر" سيتأثر بذلك، غير أنّ العرض الذي قدّمه السعوديون أمام المنتخب العراقي في اللقاء الأخير، أكد أن اللاعب المحلي استفاد من قدوم لاعبين أجانب من أعلى طراز إلى الدوري المحلي، ومِن ثمّ حصد السعوديون ما خططوا له، وهو التأهل إلى النهائيات.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
لوبتيغي ينجح في التأهل لكأس العالم بعد حرمانه من مونديال 2018 (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

قطر تدخل نادي العرب الكبار في المونديال... ولوبيتيغي يكتب قصته

منتخب الجزائر قبل مواجهة أوغندا في ملعب تيزي أوزو، 14 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

منتخب الجزائر سيواجه منافسين موندياليين بعد التصفيات

مواقف طريفة حصلت في الملاعب (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

نجوم رهن الإيقاف داخل الملاعب: عندما تعوّض الأصفاد حلم الميداليات