منتخب السعودية يهزم تأثير الأجانب في الدوري ورينار يُكذّب مانشيني

كان طريق منتخب السعودية لكرة القدم معقداً في رحلة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إذ وصل للمرة السابعة في تاريخه، بعد أن مرّ بالملحق التأهيلي، بعد تعادله السلبي أمام منتخب العراق، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي. ولم تكن المهمة سهلة في الدقائق الأخيرة من اللقاء الفاصل، ذلك أن هدفاً وحيداً كان سيحرم السعودية الوصول إلى نهائيات المونديال.

وتحدّى اللاعبون السعوديون مخاطر إقدام أنديتهم على التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الدوري المحلي، إذ إنّ الأندية السعودية تعتمد في أهم المراكز على هؤلاء، منذ رفع حصّة الفرق من اللاعبين المحترفين في المواسم الأخيرة، حيث يُسيطر الأجانب على المراكز المؤثرة مثل حراسة المرمى أو قلب الهجوم، وهو أمر خلّف مخاوف عميقة، ولا سيما أن نتائج "الأخضر" في البطولات الأخيرة كانت مخيّبة، ومنها مشاركته في بطولة آسيا الأخيرة، كذلك فإنه ودّع مونديال قطر 2022 منذ الدور الأول، رغم الانتصار البطولي على منتخب الأرجنتين.

وكسب المدرب الفرنسي هيرفي رينار التحدي، بما أنه قاد السعودية إلى التأهل، رغم التشكيك الذي رافق المرحلة السابقة بقيادة الإيطالي روبيرتو مانشيني، الذي تذمّر من الحضور الأجنبي الكبير في الفرق السعودية، واعتبر أن "الأخضر" سيتأثر بذلك، غير أنّ العرض الذي قدّمه السعوديون أمام المنتخب العراقي في اللقاء الأخير، أكد أن اللاعب المحلي استفاد من قدوم لاعبين أجانب من أعلى طراز إلى الدوري المحلي، ومِن ثمّ حصد السعوديون ما خططوا له، وهو التأهل إلى النهائيات.