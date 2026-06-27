منتخب السعودية في كأس العالم.. هل حجب بريق الدوري شمس "الأخضر"؟

- ودّع منتخب السعودية كأس العالم 2026 بعد أداء مخيب، حيث جمع نقطتين فقط من تعادلين مع أوروغواي والرأس الأخضر، وتلقى هزيمة قاسية من إسبانيا بأربعة أهداف نظيفة، مما أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير حول أداء الفريق. - شهد المنتخب السعودي تخبطاً إدارياً قبل البطولة، حيث عاد الفرنسي هيرفي رينارد ثم أُقيل ليحل محله اليوناني جورجيوس دونيس، الذي فشل في تجاوز دور المجموعات، وسط ضعف في اللياقة البدنية والتنافسية للاعبين. - يعاني المنتخب من مشاكل هجومية واضحة، حيث لم يسجل سوى هدف وحيد، ويواجه الاتحاد السعودي تحدي بناء منتخب قوي للمنافسة في كأس آسيا 2027 ومونديال 2034.

ودّع منتخب السعودية بطولة كأس العالم 2026 رسمياً، بعد مستوى مخيب لآمال جماهير "الأخضر"، التي كانت تحلم بتخطي مرحلة المجموعات، لكن رفاق القائد سالم الدوسري فشلوا في مهمتهم، ليغادروا البطولة مبكراً بعد تعادلين مع أوروغواي والرأس الأخضر والخسارة أمام إسبانيا.

وجمع منتخب السعودية نقطتين فقط، بعد تعادله مع أوروغواي والرأس الأخضر، فيما تلقى هزيمة قاسية على يد إسبانيا، التي استعرضت قوتها الضاربة بأربعة أهداف نظيفة، ليخرج "الأخضر" من الباب الضيق، ويفتح باب الجدل بين جماهير الرياضة في المملكة، التي كانت تظن أن نجومها قادرون على عبور المجموعة الثامنة، إلا أن ما حدث يُثير الكثير من علامات الاستفهام، حول أحد أبرز الفرق في القارة الآسيوية.

ومع التعمّق في ما يحدث داخل منتخب السعودية، فإن الواقع يُشير إلى حالة التخبط الإداري، التي شهدها "الأخضر"، قبل عدة أشهر من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، بعدما عاد الفرنسي هيرفي رينارد إلى الجهاز الفني، واستطاع إيصال رفاق القائد سالم الدوسري إلى المسابقة الدولية، إلا أن النتائج السلبية في المواجهات الودية، أطاحت المدير الفني الفرنسي ليخلفه اليوناني جورجيوس دونيس، الذي فشل في إيجاد التوليفة المناسبة لتجاوز دور المجموعات في كأس العالم.

غير أن اللافت تزامن هذه النتائج المغيبة للمنتخب السعودي مع الطفرة الكبيرة في الدوري المحلي، بعدما أصبحت الأندية السعودية تحسم صفقات كبار النجوم، فيما بات اللاعب السعودي يُعاني كثيراً حتى يكون ضمن التشكيلة الأساسية في فريقه، وأصبح الكثير منهم حبيسي دكة البدلاء، ما يعني تعرضهم لضعف حاد في اللياقة البدنية وغياب التنافسية، وهو ما ظهر جلياً في المونديال، خصوصاً خلال المباراة أمام إسبانيا. وهنا، يبرز أيضاً تفعيل الاحتراف في الخارج لصقل المواهب السعودية، على غرار النجم سعود عبد الحميد، المحترف في الدوري الفرنسي.

كرة عالمية السعودية تودّع المونديال بعد التعادل مع الرأس الأخضر

كذلك عانى "الأخضر" مشاكل واضحة في خط الهجوم، حيث لم يسجل سوى هدف وحيد من توقيع المدافع عبد الله العامري، فيما عجز رفاق القائد سالم الدوسري عن هزّ شباك إسبانيا والرأس الأخضر.

وبعد مغادرة كأس العالم، ينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم تحدي بناء منتخب قادر على المنافسة في لقب كأس آسيا 2027 في السعودية التي ستستضيف أيضاً مونديال 2034.