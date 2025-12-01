منتخب السعودية.. بين أمجاد كأس العرب وطريق المونديال

- يشارك المنتخب السعودي في كأس العرب 2025 بتركيز كبير تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يعتبر البطولة خطوة أساسية في التحضير لمونديال 2026. - يسعى المنتخب السعودي للعودة إلى منصة التتويج، مستندًا إلى تاريخه في الفوز باللقب مرتين، حيث أكد رينارد على أهمية المنافسة الجادة وبلوغ الأدوار المتقدمة. - أوقعت القرعة السعودية في المجموعة الثانية مع المغرب، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لاستعادة هيبة المنتخب على الساحة العربية والقارية.

يدخل منتخب السعودية لكرة القدم منافسات بطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت في قطر الاثنين وتستمر إلى غاية 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وسط تركيز كبير من جهازه الفني، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد (57 عاماً) على استثمار البطولة بأفضل طريقة.

ويُنظر إلى كأس العرب على أنها محطة أساسية في خريطة إعداد "الأخضر"، خصوصاً أن المنتخب السعودي سبق له التتويج باللقب مرتين، ما يجعل طموح العودة إلى منصة التتويج جزءاً من هوية الفريق وتاريخه. ووجه المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد رسالة تحفيزية إلى لاعبيه خلال المعسكرات الإعدادية التي سبقت البطولة، مؤكداً أن كأس العرب تمثل الخطوة الأولى في خطة التحضير الكبرى نحو مونديال 2026.

وشدد رينارد على أن الهدف في البطولة لا يقتصر على المشاركة فقط، بل يتمثل في المنافسة الجادة على اللقب، وبلوغ الأدوار المتقدمة، مشيراً إلى أن الأداء القوي في منافسات كأس العرب سيكون حجر الأساس لبناء منتخب متماسك قادر على الظهور بصورة مميزة في نهائيات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك. وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب والفائز من لقاء عُمان والصومال ومواجهة جزر القمر واليمن، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة إلى رؤية فريقٍ قادرٍ على إعادة "الأخضر" إلى مشهد البطولات من جديد، واستعادة هيبته على الساحة العربية والقارية بما يليق بتاريخ المنتخب السعودي وإنجازاته السابقة.