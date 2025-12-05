منتخب السعودية أول المتأهلين لربع نهائي كأس العرب 2025

- تأهل منتخب السعودية إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على جزر القمر 3-1، بفضل أهداف محمد كنو (هدفان) وسالم الدوسري، ليصبح أبرز مرشح للقب. - تصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المغرب المركز الثاني بـ4 نقاط، وعمان ثالثاً بنقطة واحدة، فيما خرجت جزر القمر من المنافسة. - تنتظر السعودية مواجهة حاسمة ضد المغرب في الجولة الثالثة، بينما يلتقي منتخب عمان مع جزر القمر، لتحديد المتأهل الثاني لربع النهائي.

تمكن منتخب السعودية من الظفر بأول بطاقة مؤهلة إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعدما استطاع التفوق على منتخب جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في المسابقة.

واستطاع منتخب السعودية تفادي مفاجآت جزر القمر، بعدما حسم الأمور لصالحه بثلاثة أهداف سجلها كل من: محمد كنو (هدفان)، بالإضافة إلى سالم الدوسري، لتعبر كتيبة المدرب هيرفي رينارد إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، وليعلن المنتخب نفسه أبرز مرشح لحسم لقب المسابقة بسبب جمعه ست نقاط كاملة.

وبهذا الانتصار، تربع منتخب السعودية الأول على عرش المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، بعد فوزين متتالين، فيما بقي منتخب المغرب بالمركز الثاني برصيد أربع نقاط (فوز وتعادل)، في حين أصبح منتخب سلطنة عمان ثالثاً برصيد نقطة (تعادل وخسارة)، كما أصبح منتخب جزر القمر أول من يخرج من منافسات بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، نتيجة خسارته في مباراتين.

وتبقى أمام منتخب السعودية مواجهة صعبة للغاية أمام منتخب المغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العرب 2025، فيما سيكون منتخب سلطنة عُمان على موعد مع مباراة نارية ضد جزر القمر، لكن كتيبة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ستنتظر ما سيفعله رفاق النجم سالم الدوسري ضد "أسود الأطلس"، حيث ستلعب الحسابات دورها الكبير في تحديد هوية من سيظفر بالبطاقة الثانية المؤهلة إلى ربع نهائي المسابقة.