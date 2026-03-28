منتخب الجزائر يُمطر شباك غواتيمالا ببصمة الغائبين عن "الكان"

- حقق منتخب الجزائر فوزاً ساحقاً على غواتيمالا بنتيجة 7-0 في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم 2026، مستغلاً الأخطاء الفردية للحارس في الشوط الأول. - شهدت المباراة تألق لاعبين لم يشاركوا في كأس أفريقيا بسبب الإصابة، حيث سجل أمين غويري ثنائية، وأحرز حسام عوار هدفاً، بينما سجل أشرف عبادة ونذير بن بوعلي وفارس غجميس أهدافهم الأولى مع المنتخب. - رغم الصعوبات التي واجهها المهاجم محمد لمين عمورة، استفاد المنتخب من المباراة استعداداً لمواجهة أوروغواي الأصعب.

حقق منتخب الجزائر لكرة القدم، انتصاراً كبيراً على منتخب غواتيمالا، مساء الجمعة في إيطاليا، استقرّ في النهاية على نتيجة (7ـ0)، في لقاء ودي تحضيراً لمشاركته في كأس العالم 2026. وفي ظهوره الأول بعد المشاركة في كأس أفريقيا في المغرب، استغل منتخب "الخضر" تفوقه على منافسه فردياً وجماعياً ليمطر شباكه، مستغلاً الأخطاء الفردية التي قام بها الحارس في الشوط الأول لحسم النتيجة سريعاً.

وشهدت المباراة ظهور عددٍ من العناصر التي لم تُشارك في كأس أفريقيا الأخير، إذ دفع مدرب منتخب "الخضر"، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، في هذه المواجهة بعديد اللاعبين الذين غابوا عن النسخة الماضية من "الكان" بداعي الإصابة أو الاختيارات الفنية التي فرضت دعوة أسماء أخرى للمشاركة. وباستثناء قائد "الخضر"، رياض محرز الذي سجل هدفاً من ركلة جزاء، فإن بقية الأهداف الأخرى حملت توقيع لاعبين لم يشاركوا في الحدث القاري.

وسجل أمين غويري ثنائية ليحجز لنفسه مقعداً أساسياً في مركز قلب الهجوم، وأحرز لاعب الوسط حسام عوار هدفاً، وكل لاعب منهما غاب عن البطولة الأفريقية بداعي الإصابة، كما ترك كل من أشرف عبادة ونذير بن بوعلي وفارس غجميس، بصمتهم في هذه المباراة في الظهور الأول مع المنتخب وكل لاعب منهم سجل هدفاً، إذ كان هدف عبادة مميزاً بتصويبة قوية هزت الشباك في نهاية الشوط الأول، ليستفيد ثلاثتهم من المباراة ويحرزوا نقاطاً مهمة في صراع المنافسة على المشاركة في المونديال. وأصبح منتخب الجزائر يملك هامش اختيار كبير قياساً بالفترة السابقة.

وتواصلت الصعوبات التي تواجه المهاجم محمد لمين عمورة الذي فشل مجدداً في التسجيل، ورغم ذلك فإنّ منتخب الجزائر استفاد من هذه المباراة في انتظار مواجهة أوروغواي التي ستكون أصعب بلا شك، بما أن منتخب غواتيمالا كان عاجزاً عن الصمود أو الرد.