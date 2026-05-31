منتخب الجزائر يُراهن على هجوم متوهج في كأس العالم

يعود منتخب الجزائر إلى المشاركة في كأس العالم بعد 12 سنة من الغياب، إذ كان حضوره الأخير في نسخة 2014 في البرازيل، وخلالها قدم عرضاً جيداً وتأهل للدور الثاني، وودّع البطولة أمام منتخب ألمانيا. وخلال هذه النسخة، فإن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش منح الفرصة إلى عددٍ من المواهب في الهجوم بحثاً عن مشاركة تاريخية في مجموعة تضمّ منتخب الأرجنتين حامل اللقب، وكذلك الأردن والنمسا.

ويحمل إبراهيم مازة (20 عاماً) آمال الجماهير الجزائرية، بما أن تألقه مع فريقه باير ليفركوزن الألماني حيث يعتبر الآن من بين أكثر اللاعبين المطلوبين في الميركاتو الصيفي، ويُستبعد استمراره مع النادي الألماني، بما أن أندية قوية راقبته، وكأس العالم قد تكون بوابته من أجل التألق والحصول على عرض أفضل. كما استعاد فارس شايبي (23 عاماً) مهاراته في الأشهر الأخير وأصبح لاعباً مؤثراً في فريق فرانكفورت الألماني، وهو من بين العناصر الذبن يلعبون أساسيين في الفترة الأخيرة، كما يتوقع أن يكون ياسين تيطراوي (22 عاما) من بين الأسماء المتألقة، إضافة إلى أنيس الحاج موسى (24 عاماً)، فضلا عن عادل بولبينة الذي كان متألقاً في الدوري القطري.

وبروز هذه الأسماء حفز المدرب على الاستغناء عن لاعبين لدهم خبرات كبيرة، إذ يدخل منتخب الجزائر منافسات كأس العالم معتمداً على تعطش الشبان لإثبات أحقيتهم في الحضور في حدث كبير مثل كأس العالم، ذلك أن التنافس يبدو مشتعلاً في الخط الأمامي أساساً، بوجود أسماء قوية تطمح إلى الفوز بمكان أساسي في حسابات المدرب. كما أن بقية العناصر الذين يملكون خبرة لا يستهان قادرون على صنع الفارق وخاصة أمين غويري الذي أصبح لاعباً مؤثراً في نتائج "الخضر". ويبدو الهجوم نقطة قوة منتخب الجزائر في كأس العالم، وقادر على صنع الفارق.

وضمت القائمة التي كشف عنها المدرب بيتكوفيتش اليوم الأحد، واستبعد منها بغداد بونجاح وإسماعيل بن ناصر، حراس المرمى لوكا زيدان وأسامة بن بوط وميلفين ماستيل وعبد اللطيف رمضان، والمدافعين رفيق بلغالي وسمير شرقي وريان آيت نوري وجوان حجام وعيسى ماندي ورامي بن سبعيني وزين الدين بلعيد وأشرف عبادة ومحمد أمين توغاي، ولاعبي الوسط نبيل بن طالب وهشام بوداوي وحسام عوار وفارس شايبي وإبراهيم مازة وياسين تيطراوي ورامز زروقي، والمهاجمين محمد أمين عمورة ونذير بن بوعلي وعادل بولبينة وفارس غجيميس وأمين غويري وأنيس حاج موسى ورياض محرز.