منتخب الجزائر يُحرم من ركلة جزاء صحيحة أمام الكونغو الديمقراطية... الشريف يُثبت بالدليل

06 يناير 2026   |  آخر تحديث: 20:00 (توقيت القدس)
الشريف يؤكد أحقية عمورة بالحصول على ركلة جزاء (العربي الجديد/Getty)
الشريف يؤكّد أحقية عمورة بالحصول على ركلة جزاء (العربي الجديد/Getty)
- احتج نجوم منتخب الجزائر على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالحهم في الشوط الأول ضد الكونغو الديمقراطية، حيث تعرض محمد أمين عمورة للعرقلة من نغالايل موكاو.
- الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد أن لاعب الكونغو الديمقراطية استهدف كعب عمورة، مما أدى لاختلال توازنه وعدم قدرته على الوصول للكرة، مشيراً إلى أن العرقلة كانت تستحق احتساب ركلة جزاء.
- الحكم أوقف اللعب لعلاج عمورة، لكنه استأنف المباراة دون احتساب ركلة جزاء، مما أثار استياء "محاربي الصحراء".

احتجّ نجوم منتخب الجزائر على قرار الحكم، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالحهم في الشوط الأول، من مواجهتهم أمام الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب.

وتعرض نجم منتخب الجزائر، محمد أمين عمورة، إلى العرقلة من قائد خط وسط منتخب الكونغو الديمقراطية، نغالايل موكاو، في الشوط الأول من المباراة، ليسارع رياض محرز إلى الاحتجاج لدى الحكم، الذي أوقف اللعب وطلب من الجهاز الطبي معالجة عمورة، الذي تلقى الإسعافات الأولوية، إلّا أن قاضي المواجهة استأنف اللعب، دون احتساب ركلة جزاء لصالح "محاربي الصحراء".

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه بقوله: "كانت الكرة في مجال تنافس بين عمورة، الذي تحرك خلفه نغالايل موكاو، وقبل أن تصل الكرة إلى اللاعبين للتنافس عليها، قام لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية بالتحرك باتجاه القدم اليسرى، وهي قدم الارتكاز لنجم الجزائر، الذي تعرض لعملية عرقلة".

الشريف دعّم قرار الحكم الغابوني (العربي الجديد/Getty)
منتخب مصر طالب بركلتي جزاء.. الحكم يرفض والشريف يُعلق

وتابع: "قام لاعب الكونغو الديمقراطية باستهداف كعب عمورة من الخلف، بباطن قدمه، وقد اختل توازن اللاعب الجزائري، ولم يستطع الوصول إلى الكرة بقدمه اليمنى، وهنا الكرة لم تصل بعد، وبعد ذلك تابعت الكرة المرتفعة حركتها لتصطدم بالساق اليمنى لنغالايل موكاو، فيما استمرت القدم اليسرى المعرقلة للاعب الكونغو احتكاكها، لتخلع حذاء لاعب منتخب الجزائر، وهذه عرقلة بإهمال من لاعب الكونغو الديمقراطية، وكان يستحق عليها مخالفة عرقلة، ومِن ثمّ هناك ركلة لصالح منتخب الجزائر لم تُحتسب في الشوط الأول".

