- يواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم استهداف اللاعبين مزدوجي الجنسية لتعزيز المنتخبات، مع التركيز على لوفرو شيلفي، موهبة خط الوسط في أكاديمية برشلونة، الذي يمتلك أصولاً جزائرية وكرواتية. - بدأ الاتحاد الجزائري في التواصل مع عائلة شيلفي لاستكشاف إمكانية تمثيله للمنتخب الجزائري، في خطوة استباقية قبل أن تتدخل اتحادات أخرى، خاصة وأن اللاعب لم يثبت نفسه بعد في الفئات السنية لبرشلونة. - شيلفي، الذي انتقل إلى برشلونة من كوستوسيجا الكرواتي، يمتلك مهارات هجومية مميزة، ويُظهر فخره بأصوله الجزائرية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعله هدفاً محتملاً لمشروع الاتحاد المستقبلي.

يواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم توسيع رقعة اللاعبين الذين يستهدفهم من مزدوجي الجنسية ذوي الأصول الجزائرية المحترفين في أوروبا، سواء لتعزيز المنتخبات السنية، أو لإعداد قاعدة موسّعة للمنتخب الأول مستقبلاً. ووجّه الاتحاد تركيزه هذه المرة نحو لاعب يحمل مؤهلات لافتة داخل أكاديمية برشلونة الإسباني، ويتعلّق الأمر بموهبة خط الوسط، لوفرو شيلفي (18 عاماً)، صاحب الأصول الجزائرية والجنسية الكرواتية، والذي بدأ يلفت الأنظار منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني.

وأفاد مصدر داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أمس الجمعة، بأنّ مسؤولين من الهيئة، التي يترأسها وليد صادي، شرعوا بالفعل في جس نبض عائلة اللاعب، ومحاولة معرفة موقفها من إمكانية تمثيله منتخب الجزائر مستقبلاً. هذه الخطوة الأولى تأتي ضمن سياسة يقوم عليها الاتحاد، وتركّز على التحرّك المبكر قبل أن تسبقها اتحادات أخرى، ولا سيما أنّ اللاعب يمتلك أهلية اللعب مع منتخب كرواتيا أيضاً.

ويأتي الاهتمام باللاعب شيلفي رغم أنه لم يثبت نفسه بشكل كامل بعد في الفئات السنية لنادي برشلونة، لكن الاتحاد الجزائري يريد أخذ الأسبقية، وفق النهج ذاته الذي اتُّبع مع أسماء أخرى جرى ضمّها مبكراً إلى منتخب الجزائر، مثل إبراهيم مازة، وأمين شياخة، وأخيراً إلياس بن قارة، الذي كان حاضراً خلال معسكر المنتخب الأول الأخير في جدة، رغم أنه يلعب حالياً مع رديف بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك لتحصين مستقبله الدولي، قبل أن يصبح هدفاً محتملاً لمنتخب ألمانيا.

وانتقل شيلفي إلى برشلونة في يونيو/ حزيران الماضي، قادماً من نادي كوستوسيجا الكرواتي، ليلتحق اللاعب بفريق تحت 19 عاماً بهدف التأقلم تدريجياً داخل أكاديمية لاماسيا. واللاعب من مواليد 2007، ومنحته أصوله المختلطة (بين أب جزائري وأم كرواتية) فرصة اختيار أحد المنتخبين، رغم أنه مثّل كرواتيا فقط في الفئات السنية حتى الآن.

ويملك شيلفي مواصفات لاعب الوسط الهجومي العصري، بفضل قدمه اليسرى، وقدرته على لعب دور صانع الألعاب والجناح الأيسر، مع مهارات في التقدم بالكرة والتمرير بين الخطوط، وقد برز في الفئات السنية لمنتخب كرواتيا، ما جعله محط متابعة برشلونة لأكثر من عام قبل حسم الصفقة. وبحسب تقارير إسبانية، فقد دفع النادي الكتالوني نحو 300 ألف يورو مقابل 50% من حقوق اللاعب، مع إمكانية ارتفاع القيمة إلى مليوني يورو لاحقاً.

ويفتخر اللاعب بأصوله الجزائرية على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يضع علم الجزائر إلى جانب علم كرواتيا، رغم عدم تلقيه أي دعوة سابقة من "محاربي الصحراء". ومع التحركات الحالية، يُظهر اتحاد الكرة رغبة واضحة في ضمّه إلى مشروعه المستقبلي، على أمل أن تتطور موهبته داخل برشلونة بالشكل، الذي يجعله خياراً جدياً لتمثيل "الخُضر".