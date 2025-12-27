منتخب الجزائر ينهي استعداده لتجاوز عقدة التعادلات أمام بوركينا فاسو

- استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2025، أجرى منتخب الجزائر تدريباته الأخيرة في المغرب، حيث ركز المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على التمركز والمراقبة الفردية لضمان السيطرة على المباراة وتحقيق الفوز لتفادي الحسابات المعقدة. - يسعى المنتخب الجزائري لتجنب سيناريو المغرب الذي تعادل مع مالي، ويعتبر الفوز على بوركينا فاسو ضرورياً لكسر عقدة التعادل في المباريات السابقة، خاصة بعد التعادل 2-2 في النسخة الماضية. - يطمح "الخضر" لتحقيق نجاح مشابه لنسخة 2019 بمصر، حيث توفر نسخة 2025 ظروفاً ملائمة، ويأملون في تحقيق لقب قاري ثالث بعد التأهل لكأس العالم في أميركا والمكسيك وكندا.

أجرى منتخب الجزائر لكرة القدم، يوم السبت، حصته التدريبية الأخيرة بأكاديمية محمد السادس بالمغرب، التي احتضنت جميع تدريبات "الخضر"، استعداداً لمواجهة منتخب بوركينا فاسو، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المستمرة حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف ليلاً بتوقيت الدوحة (السابعة والنصف بتوقيت فلسطين المحتلة والسادسة والنصف بتوقيت الرباط).

وخلال التمارين، ركز المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) على التمركز والمراقبة الفردية، ووضع خطة تكتيكية تهدف إلى السيطرة على المباراة بأريحية، خاصة أمام منتخب بوركينا فاسو، المنافس المباشر على صدارة المجموعة. ويطمح بيتكوفيتش إلى تحقيق الفوز وضمان النقاط الثلاث، بما يضمن ورقة التأهل وتفادي الحسابات المعقدة التي قد تواجه "الخُضر" في حال التعادل أو الخسارة.

ويحرص المنتخب الجزائري على تفادي سيناريو نظيره المغربي، الذي وجد نفسه تحت ضغط إضافي بعد تعادله أمام مالي، ما جعله يدخل في دوامة حسابات صعبة. وتعد مواجهة بوركينا فاسو تحدياً كبيراً، إذ سبق لهذا المنتخب فرض التعادل على الجزائر في النسخة الماضية لكأس أمم أفريقيا بساحل العاج بنتيجة 2-2، وهي النتيجة نفسها التي انتهت بها مباراتهما في الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022، ما يزيد الضغط على لاعبي الجزائر ويجعل الفوز هدفاً ضرورياً لكسر عقدة التعادل في المباريات الثلاث الأخيرة.

ويأمل منتخب الجزائر في البروز بقوة خلال نسخة 2025 من البطولة، التي توفر ظروفاً ملائمة مقارنة بالنسختين السابقتين في ساحل العاج والكاميرون، وهو ما يشكل دافعاً لتحقيق نجاح مشابه لنسخة 2019 بمصر، حين عاد "الخضر" بالتاج القاري إلى الجزائر. ويذكر أن الجزائر حققت أول فوز لها في البطولة الأفريقية أمام منتخب السودان، وذلك منذ تتويجها باللقب عام 2019، بعد مشاركتين خرجت فيهما من الدور الأول، ما أدى إلى رحيل المدرب السابق جمال بلماضي، وتعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.

وقاد مدرب لاتسيو الإيطالي السابق "الخضر" إلى التأهل لكأس العالم في أميركا والمكسيك وكندا، لتعويض خيبة عدم التأهل لمونديال قطر بطريقة دراماتيكية، ويسعى الآن لتحقيق لقب قاري ثالث للجزائر، رغم صعوبة المهمة أمام منتخبات أخرى تريد تحقيق الهدف نفسه وتضم خيرة لاعبي القارة السمراء المتألقين في مختلف الدوريات الأوروبية وحتى العربية.