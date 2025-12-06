منتخب الجزائر ينتفض أمام البحرين: لاعبون يوجهون إشارات إلى بيتكوفيتش

- حقق منتخب الجزائر الرديف فوزاً كبيراً على البحرين بنتيجة 5-1 في كأس العرب، مما أعاد الثقة للفريق بعد التعادل السلبي مع السودان. هذا الانتصار أرسل رسائل قوية لمدرب المنتخب الأول فلاديمير بيتكوفيتش، خاصة مع بروز لاعبين مميزين في مراكز تعاني من نقص. - تألق المدافع أشرف عبادة ولاعب الوسط فيكتور لكحل بشكل لافت، مما يعزز فرص انضمامهم للمنتخب الأول، حيث يبحث بيتكوفيتش عن تعزيزات في الدفاع ومحور الارتكاز. - في الهجوم، برز عادل بولبينة ورضوان بركان بأداء مميز، مما يجعلهما مرشحين للانضمام للمنتخب الأول، خاصة مع حاجة الفريق للاعبين في مراكز الجناح والمهاجم.

حقق منتخب الجزائر الرديف فوزاً عريضاً على نظيره البحريني بنتيجة (5-1)، اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه استاد خليفة الدولي ضمن بطولة كأس العرب الجارية في قطر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وهي نتيجة مثّلت انتفاضة حقيقية بعد التعادل السلبي المخيب في الجولة الماضية أمام السودان ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كذلك منتخب العراق.

وجاء هذا الانتصار ليعيد الثقة إلى لاعبي منتخب الجزائر الرديف والجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة (43 عاماً)، لكنّه في الوقت نفسه حمل رسائل قوية إلى مدرب منتخب الجزائر الأول البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، الذي يضع اللمسات الأخيرة على قائمته المعنية بخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 "كان" في المغرب، لا سيما مع بروز أسماء لامعة في مراكز يعاني فيها "الخُضر" من نقص واضح خلال الفترة الأخيرة.

في خط الدفاع، واصل مدافع جمعية الشلف أشرف عبادة (26 عاماً) تألقه اللافت، بعد أن قدّم عرضاً قوياً أمام البحرين، أكّد به مكانته ضمن أبرز المدافعين في البطولة. وكان عبادة قد لفت الأنظار في لقاء السودان أيضاً، ليطرح اسمه بقوة ضمن المرشحين للالتحاق بالمنتخب الأول في بطولة أمم أفريقيا، لا سيما في ظل تراجع أداء الخط الخلفي أخيراً. ووفقاً لمصادر "العربي الجديد"، فإن اللاعب يحظى بمتابعة من نادي الأهلي المصري الساعي لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

أما لاعب الوسط فيكتور لكحل (31 عاماً) المحترف في نادي القادسية الكويتي، فقد واصل بدوره تقديم مستويات مميزة، جعلت منه مفاجأة منتخب الجزائر الرديف في البطولة. وعانى هذا اللاعب سابقاً من سلسلة إصابات طويلة، وعاد بأداء قوي أعاد النقاش حول إمكانية استدعائه إلى المنتخب الأول، لا سيما أن بيتكوفيتش لا يزال يبحث عن الاستقرار في محور الارتكاز، في ظل الأداء المتذبذب للاعب تفينتي الهولندي رامز زروقي.

وفي الخط الأمامي، خطف الجناح الأيسر لنادي الدحيل القطري عادل بولبينة (22 عاماً) الأضواء بفضل مساهمته في ثلاثة أهداف، منها هدفان وتمريرة حاسمة، ليؤكد أحقيته في أن يكون أحد نجوم البطولة العربية. وجاء تألق بولبينة في وقت مناسب تماماً، مع حاجة المنتخب الأول إلى لاعب جاهز في مركز الجناح الأيسر بعد إصابة يوسف بلايلي واستبعاد سعيد بن رحمة بسبب تراجع مستواه مع ناديه نيوم السعودي.

كما واصل المهاجم رضوان بركان (22 عاماً)، المحترف في نادي الوكرة القطري، تألقه اللافت بتسجيله هدفين وصناعة آخر، فضلاً عن حصوله على ركلة جزاء، وأمسى هذا اللاعب حديث الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي طالبت بمنحه فرصة في المنتخب الأول، لا سيما أن بيتكوفيتش يبحث عن بديل مناسب لبغداد بونجاح في ظل إصابة أمين غويري وعدم اقتناعه التام بالمهاجم الشاب أمين شياخة.