منتخب الجزائر يفرض هيبته وينهي دور المجموعات بسيناريو مثالي

- الجزائر تتألق في كأس أمم أفريقيا 2025: حقق المنتخب الجزائري العلامة الكاملة في دور المجموعات بفوزه على غينيا الاستوائية 3-1، ليضمن صدارة المجموعة الخامسة بثلاثة انتصارات متتالية، ويستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية في الدور المقبل. - أداء هجومي مميز: سيطر المنتخب الجزائري على الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف نظيفة، بفضل تألق زين الدين بلعيد وفارس شايبي وإبراهيم مازة، مع تمريرات حاسمة من أنيس حاج موسى. - تغييرات تكتيكية وحفاظ على التقدم: رغم تقليص غينيا الاستوائية الفارق في الشوط الثاني، حافظت الجزائر على تقدمها بفضل تغييرات المدرب بيتكوفيتش، وتألق الدفاع والحارس.

حقق منتخب الجزائر لكرة القدم العلامة الكاملة بعدما هزم نظيره منتخب غينيا الاستوائية 3-1، اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب. وتصدر منتخب الجزائر الذي سيقابل الكونغو الديمقراطية في الدور المقبل المجموعة بفضل ثلاثة انتصارات، بعدما فاز في أول مواجهتين على السودان 3-صفر في الجولة الأولى، وعلى بوركينا فاسو 1- صفر في الجولة الثانية، فيما احتل الأخير الوصافة بست نقاط، وثلاث نقاط للسودان، الذي انهزم أمام بوركينا فاسو بهدفين من دون رد، ليضرب موعداً مع نظيره السنغالي في الدور المقبل.

وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة، في شوط شهد سيطرة واضحة وفعالية هجومية عالية، بعدما افتتح زين الدين بلعيد التسجيل في الدقيقة 19 برأسية إثر ركلة ركنية نفذها أنيس حاج موسى، ليواصل "الخضر" الضغط، حيث نجح فارس شايبي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد تمريرة بينية مميزة من إبراهيم مازة. ولم تمضِ سوى دقائق حتى عزز الأخير التقدّم بهدفٍ ثالثٍ في الدقيقة 32 برأسية متقنة، بعد عرضية جديدة من أنيس حاج موسى. وشهد الشوط عدّة فرص جزائرية أخرى، أبرزها محاولات لفارس شعيبي ومنصف بكرار، بينما اكتفت غينيا الاستوائية بهجمات محدودة، أخطرها تسديدة لبابلو جانيت لم تجد طريقها إلى المرمى.

ودخل منتخب الجزائر الشوط الثاني بتغييرات فنية، أبرزها إشراك يوسف عطال ومهدي دورفال، قبل أن تقلّص غينيا الاستوائية الفارق في الدقيقة 50 عبر تسديدة قوية من إيميليو إنسوي من خارج منطقة الجزاء جعلت النتيجة 3-1. واضطر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لإجراء تبديلين بإشراك عيسى ماندي بدل محمد أمين توغاي المصاب وآدم زرقان بدلاً من إبراهيم مازة، وعلى أثرها واصل منتخب الجزائر تهديده الهجومي، وكان قريباً من إضافة هدف رابع بعدما اصطدمت تسديدة فارس شايبي بالعارضة في الدقيقة 63، فيما حاول أنيس حاج موسى من خارج المنطقة دون نجاح. في المقابل، لجأت غينيا الاستوائية إلى التبديلات لتنشيط صفوفها، وحاولت العودة في النتيجة، لكن دفاع الجزائر وحارسها حافظا على التقدّم، لتنتهي الدقائق من دون تغيّر جديد في النتيجة.