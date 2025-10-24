منتخب الجزائر يعدّل جدول مبارياته الودية تحضيراً لكأس أفريقيا

- منتخب الجزائر يستعد لنهائيات كأس أمم أفريقيا في المغرب بمعسكر يتضمن مباراتين وديتين ضد السعودية وزيمبابوي في نوفمبر، بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لإعادة ترتيب الفريق بعد إخفاقات سابقة. - مفاوضات مكثفة جرت بين الاتحاد الجزائري ونظيره الزيمبابوي لإقامة المباراة الودية، مع ترجيحات بإقامتها في السعودية، بعد تغيير الخطة من مواجهة الرأس الأخضر. - زيمبابوي، المصنفة 129 عالمياً، تعتبر خصماً منظماً بوجود عناصر شابة، مما يجعلها اختباراً مفيداً للجزائر قبل البطولة، بينما يستعد المنتخب السعودي لكأس العرب.

استقرّ منتخب الجزائر على خوض مباراتَين وديتَين أمام منتخبَي السعودية وزيمبابوي، ضمن معسكرٍ يُقام في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحضيراً لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقرّرة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول إلى 18 يناير/ كانون الثاني. ويأتي هذا المعسكر في إطار سعي المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) لإعادة ترتيب أوراق "الخُضر"، وتجاوز الإخفاق الذي لازم المنتخب في آخر نسختَين من البطولة القارية، بكل من الكاميرون وساحل العاج.

وحصل "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، على معلومات من مصدر داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فضّل عدم كشف اسمه، أكد من خلالها أنّ مفاوضات مكثفة جرت بين هيئة الرئيس وليد صادي ونظيرتها في الاتحاد الزيمبابوي، تمهيداً لإقامة المواجهة الودية المرتقبة، في انتظار الإعلان الرسمي عن مكانها، وسط ترجيحات قوية بأن تُقام على الأراضي السعودية، بالتزامن مع المعسكر الذي سيجريه زملاء القائد رياض محرز في الفترة ما بين العاشر و18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ووفقاً للمصدر نفسه، كان من المقرّر أن يُواجه المنتخب الجزائري نظيره الرأس الأخضر، غير أنّ هذا الأخير فضّل المشاركة في دورة رباعية ستقام في مصر خلال الفترة نفسها، ما دفع الاتحاد الجزائري إلى تحويل وجهته نحو منتخب زيمبابوي. وقد علّق رئيس الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، نكوبيلي ماغويزي، لموقع اتحاد الكرة المحلي على هذا التطور بقوله: "أردنا مباريات حقيقية تختبر صلابتنا، الجزائر وقطر تمثلان نوعية المنافسين الذين يجب أن نلعب ضدهم لقياس جهوزيتنا لنهائيات أمم أفريقيا، واختيار هاتين المواجهتَين كان مقصوداً ومدروساً"، في إشارة إلى أنّ منتخب بلاده سيواجه أيضاً منتخب قطر خلال معسكره المقبل.

ويحتلّ منتخب زيمبابوي حالياً المركز 129 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، ويأتي في المرتبة 36 على الصعيد الأفريقي. وفي تصفيات كأس العالم التي اختُتمت الشهر الماضي، أنهى المنتخب مشواره في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط (من خمس تعادلات)، في مجموعة ضمّت منتخبات جنوب أفريقيا ونيجيريا وبنين ورواندا وليسوتو، أما في تصفيات كأس أمم أفريقيا، فقد حلّ في المركز الثاني خلف الكاميرون برصيد 9 نقاط، ليضمن تأهله إلى نهائيات البطولة، إذ أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا. ويُنظر إلى منتخب زيمبابوي على أنه خصم منظم يملك عناصر شابة تسعى لإثبات الذات، وهو ما يجعله اختباراً مفيداً لـ"الخُضر" قبل كأس أفريقيا.

يُذكر أنّ منتخب الجزائر سيخوض أولى ودياته في هذا المعسكر أمام نظيره السعودي، في مواجهة يُنتظر أن يعتمد فيها المنتخبان على تشكيلتَين قويتَين، إذ سيواصل المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينار (57 عاماً) استعداداته لبطولة كأس العرب المقبلة، بينما سيحاول بيتكوفيتش اختبار جهوزية أبرز لاعبيه وتثبيت ملامح التشكيلة الأساسية قبل البطولة القارية، كما ستكون المباراة فرصة للمنتخبين لتأكيد تأهلهما المستحق لنهائيات كأس العالم 2026، بالنظر إلى المستوى التنافسي المرتفع الذي يتوقع أن يميّز اللقاء.