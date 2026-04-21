- يواجه منتخب الجزائر أزمة في مركز حراسة المرمى بعد إصابة الحارس ميلفين ماستيل، مما يهدد مشاركته في كأس العالم، حيث سيخضع لجراحة قد تبعده عن القائمة النهائية للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش. - إصابة ماستيل تزيد من تعقيدات بيتكوفيتش، خاصة مع إصابة الحارس الثالث أنتوني ماندريا واعتزال أسامة بن بوط اللعب دولياً، مما يضيق الخيارات المتاحة. - لوكا زيدان، الحارس الوحيد غير المصاب، يظل الخيار الأول للمنتخب، مما يفرض على المدرب البحث عن بدائل جديدة لتفادي الأزمات.

يُواجه منتخب الجزائر لكرة القدم أزمة بسبب ضعف الخيارات في مركز حراسة المرمى، حيث تعرض الحارس ميلفين ماستيل لإصابة مع فريقه ملعب نيون، الذي ينافس في الدرجة السويسرية الثانية، وهو ما يعني أنه بات مهدداً بالغياب عن كأس العالم، حيث سيخضع لتدخل جراحي، قد يكون سبباً في استبعاده من قائمة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

وقد أعلن فريق ملعب نيون إصابة الحارس خلال تدريبات، دون أن يُحدد مدة غيابه عن الملاعب أو نوعية الإصابة. وكان ماستيل حاضراً في المعسكر الأخير مع "الخضر"، وشارك في المباراة الودية أمام غواتيمالا، وقدم مستوى جيداً، وبالتالي أصبح الحارس الثاني في ترتيب حراس منتخب الجزائر خلف لوكا زيدان، الذي فاز بثقة الجهاز الفني منذ كأس أمم أفريقيا، وأصبح الحارس الأول لـ"الخضر"، وسيكون الحارس الأول في كأس العالم أيضاً.

وتزيد إصابة ماستيل من حجم الصعوبات التي تواجه بيتكوفيتش، بما أن الحارس الثالث أنتوني ماندريا تعرّض بدوره لإصابة قبل أسبوعين مع فريق كان الفرنسي، وتبدو فرصه في العودة إلى الملاعب، قبل حسم قائمة كأس العالم، ضعيفة للغاية، في وقت اختار فيه الحارس أسامة بن بوط اعتزال اللعب دولياً مباشرة بعد كأس أمم أفريقيا، وهو يقدم مستويات جيدة مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

ومن بين الحراس الذين شاركوا في المباريات أو المعسكرات مع منتخب الجزائر أخيراً، كان لوكا زيدان، وهو الوحيد الذي لا يعاني حالياً من الإصابات، ولهذا سيكون المدرب السويسري مطالباً بالبحث عن خيارات جديدة في هذا المركز تفادياً لمزيد من الأزمات.