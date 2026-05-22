منتخب الجزائر يرفض تسريح بوداوي نجم نيس المهدّد بالهبوط

- رفض منتخب الجزائر تسريح نجمه هشام بوداوي للمشاركة مع نادي نيس الفرنسي في مباراتين حاسمتين لتجنب الهبوط، حيث يشارك اللاعب في معسكر التحضير لتصفيات كأس العالم 2026. - نادي نيس، الذي يحتل المركز الـ16 في الدوري الفرنسي، يواجه سانت إتيان في ملحق البقاء، ويحتاج لكل لاعبيه لتحقيق هدف البقاء في الدرجة الأولى. - مدرب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، أصر على بقاء بوداوي في المعسكر التدريبي، معتبرًا إياه لاعبًا مهمًا للتحضير لمونديال 2026.

رفض منتخب الجزائر تسريح أحد نجومه للمشاركة مع نادي نيس الفرنسي في المباراتَين الحاسمتَين ضمن ملحق البقاء لأندية الدرجة الأولى وتجنّب الهبوط، وذلك بعد بدء المعسكر التحضيري الذي يسبق المشاركة في تصفيات بطولة كأس العالم 2026.

وسيخوض نادي نيس صاحب المركز الـ16 في ترتيب الليغ 1 مباراتَين حاسمتَين أمام نادي سانت إتيان صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الفرنسية الثانية، يومَي 26 و29 مايو/ أيار الحالي (ذهاباً وإياباً)، لتحديد هوية النادي الذي سيكون حاضراً ضمن أندية بطولة الدوري الفرنسي الممتاز الموسم المقبل 2026-2027، وعليه يحتاج نادي نيس لكل عناصره من أجل تحقيق هدف البقاء وتجنب الهبوط.

ولكن منتخب الجزائر وبعد الإعلان عن قائمة اللاعبين الأولية التي ستخوض منافسات تصفيات بطولة كأس العالم 2026، والتي ضمت نجم نادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي (26 سنة)، رفض تسريح اللاعب الجزائري، كي يُشارك مع النادي الفرنسي في المباراتَين الحاسمتَين والمساعدة في بقاء نيس ضمن الدرجة الفرنسية الأولى الموسم المقبل.

ووفقاً للمعلومات التي نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الجمعة، فإنه مع بدء فترة التوقف الدولي الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استعداداً لتصفيات بطولة كأس العالم، لا تُُلزم المنتخبات الوطنية بالسماح للاعبيها المدعوين بالانضمام إلى الأندية التي يلعبون معها، وهذا القرار ينطبق على كل من نيس وسانت إتيان اللذين سيخوضان المواجهة المرتقبة الحاسمة في ملحق الدوري الفرنسي.

وذكر الموقع أنّ مدرب منتخب الجزائر، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، رفض طلب نيس، وأصر على بقاء لاعبه هشام بوداوي ضمن المعسكر التدريبي الذي سينطلق يوم 25 مايو الحالي، إذ يعتقد بيتكوفيتش أن اللاعب مهم جداً، وأنه ليس معقولاً ألّا يعود إلى المعسكر الخاص بالتحضير لمونديال 2026، مع بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل.