منتخب الجزائر يدعّم جهازه الفني بمدرب إيطالي وهذا هو دوره

انضم مدرب الحراس الإيطالي غويدو ناني (47 عاماً) إلى الجهاز الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً من الاتحاد الجزائري لكرة القدم نحو تعزيز الطاقم بعناصر ذات خبرة أوروبية استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وحضر ناني، أمس الأحد، إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، قبل أن يسافر مع بعثة "الخُضر" إلى مدينة جدة السعودية، حيث يُقام المعسكر الإعدادي الذي تتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبي زمبابوي والسعودية، في محطة تحضيرية لنهائيات كأس أمم أفريقيا في المغرب.

وأفاد مصدر من الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، فضّل عدم الكشف عن هويته، "العربي الجديد" بأن المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش كان وراء فكرة التعاقد مع غويدو ناني لتولي الإشراف على تدريب حراس المرمى، رغم أن المنتخب يضم بالفعل مدربين في هذا الاختصاص، هما نصر الدين برارمة ومروان مسعي. وأوضح المصدر أن المدرب البوسني يرى في هذه الخطوة ضرورة لتطوير مركز الحراسة، الذي عانى خلال المباريات الأخيرة من تراجع الأداء وتذبذب المستوى، ما دفعه إلى تجريب عدة أسماء جديدة، أبرزها حارس غرناطة الإسباني لوكا زيدان الذي التحق بتشكيلة "الخُضر" منذ المعسكر الماضي.

ويُعد غويدو ناني من أبرز مدربي الحراس الإيطاليين في السنوات الأخيرة، إذ راكم خبرة واسعة من خلال عمله في أندية مرموقة في إيطاليا مثل روما ولاتسيو وباليرمو، إضافة إلى النصر السعودي، ما جعله معروفاً بأسلوبه العصري القائم على التحليل الدقيق واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير قدرات الحراس. ويولي المدرب الإيطالي أهمية خاصة للجوانب الذهنية والتعامل النفسي مع اللاعبين، وهو ما اعتبره بيتكوفيتش عاملاً أساسياً لرفع جهوزية الحراس الجزائريين، خاصة بعد الملاحظات التي دوّنها خلال مبارياته الماضية مع المنتخب.

كما يُعرف غويدو ناني بانضباطه الكبير واعتماده على برامج تدريبية متقدمة تعتمد أجهزة قياس الأداء والتفاعل، وهو ما يتماشى مع توجه بيتكوفيتش لتحديث أساليب العمل داخل المنتخب الجزائري، سواء على مستوى التحضير البدني أو الجانب الذهني. ويُنتظر أن يُسهم المدرب الإيطالي في بناء قاعدة جديدة لحراس "الخُضر"، خاصة في ظل وجود أسماء مثل أسامة بن بوط وألكسيس قندوز، إلى جانب عناصر شباب يُراهن عليهم الجهاز الفني في المدى المتوسط.

ويعكس ضم ناني إلى الطاقم الفني رغبة بيتكوفيتش في نقل منتخب الجزائر إلى مستوى أكثر احترافية في التعامل مع التفاصيل التقنية الدقيقة، في وقت يسعى فيه "الخُضر" إلى استعادة التوازن في مركز الحراسة تمهيداً للمنافسة بقوة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، والاستعداد المبكر لكأس العالم 2026.