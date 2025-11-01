منتخب الجزائر يدعم صفوفه بموهبة واعدة من أوروبا

- قرر مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، ضم المدافع الشاب إلياس بن قارة إلى القائمة الموسعة استعداداً لمباريات ودية، مما يعكس رغبة الجهاز الفني في تجديد الدماء الدفاعية. - رغم عدم مشاركته مع الفريق الأول لبوروسيا دورتموند، يُظهر إدراج بن قارة ثقة في قدراته ومستقبله الواعد، مع توجه الاتحاد الجزائري لدمج المواهب الشابة من أوروبا تدريجياً. - يتمتع بن قارة بشعبية واسعة بين الجماهير الجزائرية، وقد اختار تمثيل الجزائر دولياً، رغم مشاركته السابقة مع منتخب ألمانيا تحت 17 عاماً.

استقرّ مدرب منتخب الجزائر البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) على وضع اسم المدافع الشاب لنادي بوروسيا دورتموند الألماني الواعد إلياس بن قارة (18 عاماً) ضمن القائمة الموسعة لتشكيلة "الخُضر"، تحضيراً لوديتي زيمبابوي والسعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ويأتي هذا القرار ليؤكد رغبة الجهاز الفني لمنتخب الجزائر في توسيع قاعدة الخيارات الدفاعية وتجديد الدماء، خاصة في الخط الخلفي الذي يُعاني من العديد من الاختلالات التي ظهرت في اللقاءات الماضية.

وأفاد مصدر في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، بأنّ اسم بن قارة حاضر ضمن القائمة الموسعة للمدرب بيتكوفيتش، غير أنّ حضوره في القائمة النهائية يبقى غير مؤكد، بالنظر إلى أنه لا يزال بعيداً عن الفريق الأول لبوروسيا دورتموند ولم يشارك معه هذا الموسم. ومع ذلك، فإنّ قرار إدراجه يعكس ثقة الجهاز الفني بقدراته ومستقبله الواعد، ورغبة الاتحاد الجزائري لكرة القدم في دمج المواهب الشابة القادمة من أوروبا بشكل تدريجي.

ويُعدّ إلياس بن قارة من أبرز المدافعين الصاعدين في الكرة الألمانية، إذ يتمتع ببنية قوية وهدوء واضح في التعامل مع الكرة، ما جعل إدارة بوروسيا دورتموند تُصعّده هذا الموسم إلى الفريق الأول، بعد تألقه اللافت مع فرق الفئات السنية. وكان اللاعب قد ظهر في قائمة الفريق خلال مواجهة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما شارك ضمن تشكيلة النادي في كأس العالم للأندية التي أُقيمت صيف 2025 في الولايات المتحدة الأميركية.

ويحظى اللاعب الشاب بشعبية واسعة بين الجماهير الجزائرية، رغم أنه لم يخُض بعد أي مباراة رسمية مع المحترفين. وقد سبق لـ"العربي الجديد" أن علم أنّ الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد اتفق مع والد اللاعب الصيف الماضي، وحينها قرّر اللاعب تمثيل منتخب الجزائر بشكل نهائي من دون الحاجة إلى تغيير جنسيته الرياضية، إذ لم يلعب سوى مباريات ودية مع منتخب ألمانيا تحت 17 عاماً.

ومن المنتظر أن يخضع إلياس بن قارة لتقييم فني دقيق في حالة وضع اسمه ضمن القائمة النهائية المعنية بالمعسكر المقبل، قبل الحسم في مسألة ضمه الدائم إلى التشكيلة التي ستخوض كأس أمم أفريقيا 2025. في المقابل، لا يزال اللاعب مطالباً بتأكيد أحقيته باللعب أساسياً مع فريقه الألماني، في ظل المنافسة الشرسة التي يعرفها الخط الخلفي لدورتموند بوجود لاعبين ذوي خبرة على غرار نجم دفاع منتخب الجزائر رامي بن سبعيني.