منتخب الجزائر يتلقى عروضاً بالجملة قبل "الكان".. وهذا موقف بيتكوفيتش

بدأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم في وضع برنامجه الأولي لتحضيرات منتخب "الخُضر" تحسباً لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا "الكان" 2025 المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين، وذلك بالتنسيق المباشر مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، الذي يخطط لخوض مباراتين وديتين الشهر المقبل قبل الدخول رسمياً في أجواء الاستعدادات للعُرس القاري.

وحصل "العربي الجديد"، اليوم الأحد، من مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب الجزائر فضّل عدم الكشف عن هويته، على معطيات تؤكد أن هيئة الرئيس وليد صادي تلقت، خلال الأيام الأخيرة، عروضاً بالجملة من عدة منتخبات ترغب في مواجهة رفقاء القائد رياض محرز ضمن البرنامج التحضيري، إذ وصلت إليه اقتراحات رسمية من مالي وأنغولا وجنوب أفريقيا وتنزانيا، إضافة إلى زامبيا التي كانت قد طلبت سابقاً مواجهة منتخب الجزائر، قبل أن يُرفض الأمر بسبب جنسية مدربها الإسرائيلي أفرام غرانت الذي غادر منصبه منذ أيام، ما يجعل برمجة اللقاء احتمالاً مطروحاً من جديد.

وأوضح المصدر نفسه أن مسؤولي منتخب الجزائر يتعاملون بحذر مع العروض الواردة، إذ يفضّل بيتكوفيتش والاتحاد الجزائري لكرة القدم تأجيل الحسم النهائي إلى ما بعد معسكر جدة، الذي لعب خلاله "الخُضر" مواجهتهم الودية الأولى ضد زيمبابوي ويستعدون لمواجهة السعودية يوم الثلاثاء المقبل. وترى القيادة الفنية أن اختيار المنافسين الوديين يجب أن يكون مدروساً بعناية، بما يضمن أكبر قدر من الانسجام والمحاكاة الفنية للمنتخبات التي سيواجهها الفريق في البطولة.

كما لم يُحسم بعد في هوية المركز الذي سيحتضن التجمع الرئيس لتحضيرات منتخب الجزائر قبل السفر إلى المغرب، إذ يتجه الخيار نحو أحد مركزين داخل البلاد، وهما مركز سيدي موسى في العاصمة أو مركز "لالة ستي" في تلمسان، الذي جرى تدشينه حديثاً. وتشير المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد" إلى أن المنتخب سيخوض معسكره داخل الجزائر، في وقت تلقى اتحاد الكرة طلبات من منتخبات أفريقية ترغب في إقامة معسكراتها التحضيرية في الجزائر، نظراً لتقارب الظروف المناخية بينها وبين المغرب.

وسيخوض منتخب الجزائر بطولة "الكان" ضمن المجموعة الخامسة التي تضم السودان وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو، ما يجعل اختيار المنافسين الوديين أمراً حساساً لضمان جهوزية تتناسب مع أساليب لعب منافسيه. ويدرك الجهاز الفني أن مهمة الفريق ستكون مضاعفة هذه المرة، خاصة بعد الخروج المبكر والمخيّب من النسختين الماضيتين في الكاميرون وساحل العاج، ما يفرض تقديم صورة قوية واستعادة التوازن في واحدة من أهم مشاركاته القارية خلال السنوات الأخيرة.