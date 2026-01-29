منتخب الجزائر يترقب الأمل بتعافي نجومه المصابين

- عانى منتخب الجزائر من غياب نجومه بسبب الإصابات في كأس أمم أفريقيا، مما أثر على أداء الفريق وأدى إلى خروجه من ربع النهائي أمام نيجيريا. - شهدت الفترة الأخيرة عودة بعض اللاعبين المصابين، مثل أمين غويري الذي تعافى وشارك مع فريقه، مما يعزز فرص المنتخب في تحسين الأداء مستقبلاً. - حسام عوار ويوسف بلايلي يقتربان من العودة، حيث تعافى عوار وشارك مع فريقه، بينما يواصل بلايلي برنامجه العلاجي، مما يعزز خيارات المدرب في المعسكر القادم.

افتقد منتخب الجزائر لكرة القدم، عدداً من نجومه خلال كأس أمم أفريقيا الأخيرة، حيث حرمت الإصابات الخطيرة لاعبين من المشاركة في البطولة، ليتركوا فراغاً وأربكوا حسابات المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي لجأ إلى خيارات بديلة أملاً في التألق ولكن في النهاية كانت المشاركة مُخيّبة بوداع المسابقة منذ الدور ربع النهائي بخسارة أمام نيجيريا، ولكن الأيام الأخيرة شهدت عودة بعض المصابين إلى النشاط الرسمي، ما يُعطي المنتخب الجزائري فرصاً إضافية للاستفادة من هذه الأسماء.

وكان مُهاجم أولمبيك مرسيليا، أمين غويري، أول اللاعبين الذين تأكد غيابهم عن المسابقة الأفريقية، بعد إصابة خطيرة حصلت قبل أشهر من انطلاق المنافسة، ومع أنه سابق الزمن من أجل المشاركة مع "الخضر" لم يُشف إلا بعد أيام من انطلاق المسابقة، وشارك مع فريقه في كأس الأبطال أمام باريس سان جيرمان، كما افتك سريعاً مكاناً أساسياً في تشكيلة فريق الجنوب الفرنسي، ومن المؤكد أن يكون حاضراً في المعسكر المقبل، ومن ثم قد ينهي أزمة غياب الهدّاف في المنتخب، بما أن الجناح رياض محرز سجل معظم أهداف منتخب بلاده في كأس أفريقيا، بينما فشل بغداد بونجاح في ترك بصمته، واختار المدرب بيتكوفيتش في مباريات عديدة اللعب من دون قلب هجوم كلاسيكي.

وقبل بداية البطولة بأربعة أسابيع تقريباً، تعرّض المهاجم يوسف بلايلي لإصابة خطيرة مع فريقه الترجي الرياضي، في لقاء ديربي العاصمة التونسية أمام النادي الأفريقي، وبعد تأكد خطورة الإصابة، سافر بلايلي إلى قطر وخضع لتدخل جراجي وشرع في تطبيق البرنامج العلاجي الذي وضعه الأطباء من أجل سرعة التعافي، وقد عاد في نهاية الأسبوع الماضي إلى تونس لإكمال برنامجه العلاجي، وهو يأمل في أن يتعافى نهائياً قبل كأس العالم، حيث يبدو أنه سيكون من شبه المستحيل عليه أن يخوض مباريات مع فريقه قبل التوقف الدولي المقبل في شهر مارس/آذار.

أما حسام عوار، فقد أصيب بعد إعداد قائمة منتخب الجزائر، وتمّ تعويضه بحيماد عبدلي قبل ساعات من أول لقاء لـ"المحاربين" في النهائيات، وإصابته كانت أقل خطورة من بلايلي وغويري، ولكنها حصلت في وقت متأخر، ومن ثم كان من شبه المستحيل عليه المشاركة في البطولة، ولكن الوضع اختلف الآن، فقد عاد ليدعم صفوف فريق الاتحاد السعودي ويُشارك في المباريات وترك بصمته أيضاً ولهذا سيكون خياراً متاحاً في المعسكر القادم، إذ يُعتبر من بين أهم اللاعبين في وسط الميدان، بفضل قدرته على مساعدة الهجوم بالتمريرات أو التهديف، أو كذلك عبر القيام بالواجب الدفاعي باستمرار، ولهذا يتوقع أن يكون حاضراً مع منتخب الجزائر قريباً لتقديم إضافته.