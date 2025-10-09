منتخب الجزائر يتأهل إلى مونديال 2026.. عودة بعد غياب 12 عاماً

- تأهل منتخب الجزائر لكرة القدم إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على الصومال بثلاثة أهداف نظيفة، ليضمن الصعود للمرة الخامسة في تاريخه، بفضل أداء قوي وتطوير مستمر منذ تعيين المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في 2024. - شهدت رحلة التأهل استدعاء مواهب جديدة مثل إبراهيم مازة، وتجديد الثقة في نجوم كبار مثل رياض محرز ويوسف بلايلي، مما ساهم في عودة الجزائر إلى المونديال بعد غياب 12 عاماً. - الجزائر أصبحت رابع منتخب عربي من أفريقيا يتأهل لكأس العالم 2026، بعد المغرب وتونس ومصر، مما يعزز الحضور العربي في البطولة.

تأهل منتخب الجزائر لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعد فوزه المستحق على الصومال بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من عمر المجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، وحسم التأهل للمرة الخامسة في تاريخه إلى بطولات كأس العالم، قبل جولة من نهاية التصفيات. وافتتح محمد الأمين عمورة التقدم للجزائر في الدقيقة السادسة. وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ19، وسجل عمورة هدفه الثاني والثالث للجزائر في الدقيقة الـ58، بعد أن قدم الجزائريون عرضاً قوياً كللوه بالفوز والتأهل. وجاء صعود منتخب الجزائر مستحقاً، وعبر خطة تطوير شهدتها رحلة "محاربي الصحراء" بدأت في عام 2024 عندما جرى تعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) مديراً فنياً، إلى جانب استدعاء مواهب صاعدة، مثل نجم باير ليفركوزن الألماني، إبراهيم مازة، وإقناع لاعبين مثل حارس مرمى غرناطة الإسباني، لوكا زيدان، مؤخراً باللعب رفقة منتخب الجزائر.

وجدد فلاديمير بيتكوفيتش ثقته في العديد من النجوم الكبار داخل تشكيلة منتخب الجزائر، مثل نجم الأهلي السعودي رياض محرز (34 عاماً)، ومهاجم الترجي التونسي يوسف بلايلي (33 عاماً)، وهداف الشمال القطري بغداد بونجاح (33 عاماً). وعاد منتخب الجزائر مرة أخرى إلى كأس العالم بعد غياب دام 12 عاماً، إذ يرجع آخر ظهور له إلى كأس العالم 2014 في البرازيل، وبعد محاولتين فاشلتين للصعود إلى مونديالي 2018 و2022، ورفع منتخب الجزائر عدد مرات ظهوره في كأس العالم إلى خمس مرات، حيث بدأ الظهور مونديالياً عام 1982 لأول مرة، ثم شارك في نسخة 1986 لثاني مرة، وغاب 24 عاماً، قبل أن يعاود الظهور لثالث نسخة في عام 2010، ثم المرة الرابعة في عام 2014، وأخيراً عام 2026.

ويعتبر محيي الدين خالف أول مدير فني يقود الجزائر في كأس العالم عام 1982، ثم لحق به مواطنه رابح سعدان، الذي قاد الجزائر في نسختي عامي 1986 و2010، ثم البوسني وحيد خليلودزيتش، الذي قاد الجزائر إلى مونديال 2014. ويعتبر وحيد خليلودزيتش صاحب أهم إنجاز مونديالي للجزائر حينما قاد "الخضر" للتأهل إلى الدور ثمن النهائي في نسخة البرازيل عام 2014، وودع البطولة بصعوبة بعد الخسارة أمام منتخب ألمانيا بهدفين لهدف.

وأصبح منتخب الجزائر رابع منتخب عربي عن قارة أفريقيا ينجح في الحصول على تأشيرة التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما سبقه في التأهل كل من المغرب وتونس ومصر، ليظهر رباعي عربي عن أفريقيا في المونديال العالمي.