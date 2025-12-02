ينتظر منتخب الجزائر الرديف اختبارٌ مهمٌ عندما يواجه نظيره السوداني، غداً الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، في افتتاح مبارياته ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2025 الجارية وقائعها في قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، والتي تضم كذلك منتخبي العراق والبحرين. ويبحث المدرب الجزائري مجيد بوقرة (43 عاماً) عن البداية المثالية، أملاً في الدفاع عن اللقب المحقق عام 2021.

وأفاد مصدر في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر الرديف، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، بأنّ بوقرة حسم بنسبة كبيرة خياراته الأساسية التي ستبدأ ضد منتخب السودان في الجولة الأولى من المسابقة، مع مراعاة جهوزية اللاعبين والتحضيرات الأخيرة في الدوحة. وبحسب المصدر ذاته، فإنّ حارس نادي واندررز الكندي، ريان يسلي، بات الأقرب لحماية عرين منتخب الجزائر، في ظل المردود المتواضع الذي ظهر به فريد شعال مع شباب بلوزداد في مباراته الأخيرة أمام أوتوهو الكونغولي وتلقيه أربعة أهداف ضمن كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم ترشحه في وقت سابق للبدء أساسياً، اعتماداً على مستوياته في الدوري الجزائري لكرة القدم.

وأضاف المصدر أنّ خيارات بوقرة تخضع أيضاً لظروف أخرى، أبرزها التحاق بعض اللاعبين في وقت متأخر، مثل لاعب إستوريل البرتغالي رفيق غيتان، إضافة إلى إصابة قد تؤخر ظهور نجم الغرافة القطري ياسين براهيمي. ومن المرجح أن يعتمد "الماجيك" على الثنائي أشرف عبادة وعبد القادر بدران في محور الدفاع، مع هواري بعوش في الجهة اليسرى، بينما تبدو حظوظ يوسف عطال أكبر في الجهة اليمنى مقارنة بمحمد رضا حلايمية.

وفي وسط الميدان يتجه بوقرة للاعتماد على ثلاثي يتمتع بخبرة واسعة في الملاعب الخليجية، ويتعلق الأمر بسفيان بن دبكة، أحد ركائز تتويج نسخة 2021، إضافة إلى لاعب القادسية الكويتي فيكتور لكحل، الذي كان من أبرز مفاجآت المعسكر الأخير، إلى جانب ياسين بن زية، متوسط ميدان نادي الفيحاء السعودي.

أما في الخط الهجومي، ومع الغياب المرجح لياسين براهيمي بسبب الإصابة، تشير المعطيات إلى إمكانية إشراك ثلاثي يملك مهارة عالية، يضم آدم وناس في الجهة اليمنى، وعادل بولبينة في الجهة اليسرى، مع منح أفضلية للمهاجم رضوان بركان، لاعب الوكرة القطري، ليقود الخط الأمامي على حساب المخضرم إسلام سليماني.