منتخب الجزائر ولعنة إصابات حراس المرمى قبل مونديال 2026

يُعاني حراس منتخب الجزائر من لعنة الإصابات مؤخراً، والتي أثرت سلباً على قائمة حراس المرمى الذين سيكونون ضمن بعثة المنتخب التي ستُسافر لخوض بطولة كأس العالم 2026، خصوصاً بعد إصابة الحارس لوكا زيدان.

وتعرض الحارس الجزائري لوكا زيدان (27 سنة) لإصابة قوية على مستوى الرأس، لتأتي الإصابة بعد إعلان إصابة الحارس أنتوني ماندريا، وغيابه عن مونديال 2026، وإجراء الحارس ميلفين ماستيل عملية جراحية لعلاج الفتق، مما يُثير الكثير من القلق حول مركز حراس المرمى لمنتخب الجزائر في بطولة مونديال 2026، التي يسعى فيها الجزائريون للتأهل إلى الدور الثاني من منافسات البطولة العالمية.

وعاش لوكا زيدان مباراة صعبة جداً معه فريقه غرناطة أمام ألميريا، في الجولة الـ37 من منافسات بطولة الدرجة الإسبانية الثانية لكرة القدم، إذ تلقت شباكه أربعة أهداف في الخسارة (4-2)، قبل أن يضطر الى ترك الملعب في الدقيقة الأخيرة بعد تلقيه ضربة على الرأس اثر تدخل لإبعاد كرة عرضية من أمام المهاجم البرازيلي تاليس هنريكي، وتوقفت المباراة لنحو أربع دقائق، بسبب معاناة لوكا من دوار خفيف ونزيف في الفم قبل أن يغادر ملعب لوس كارمينيس، وسط تصفيق الجماهير تاركاً مكانه لزميله أندر أسترالاغا، ثم نُقل لوكا إلى المستشفى لإجراء الفحوص التي يفرضها البروتوكول.

وتحدث مدرب فريق غرناطة الإسباني، باتشيتا، عن إصابة لوكا زيدان بعد المباراة: "نُقل لوكا زيدان إلى المستشفى بعد الضربة التي تلقاها، لأنه كان يشعر بدوار، وسيبقى تحت المراقبة ويخضع للفحوص اللازمة"، ولا يزال أحد حراس منتخب الجزائر تحت المراقبة في المستشفى، وفقاً لما أشارت إليه عدة وسائل إعلام إسبانية، بينها موقع "إيديال"، وسيَعرف لوكا في الأيام المقبلة ما إذا كان سيتمكن من المشاركة أمام سرقسطة يوم الجمعة المقبل.

وجاءت إصابة زيدان بعد خمسة أيام على خضوع ميلفين ماستيل حارس مرمى استاد نيونيه السويسري (درجة ثانية) الى جراحة من أجل معالجة فتق مغبني، وهو الأمر الذي فرض ضغطاً كبيراً على مدرب منتخب الجزائر، السويسري، فلاديمير بيتكوفيتش، لاختيار حراسه المشاركين في مونديال 2026، مع العلم أن زيدان يبقى الخيار الأول حالياً رغم هذه الإصابة، التي وفقاً لبعض وسائل الإعلام الجزائرية، لن تؤثر على مشاركته في بطولة كأس العالم المقبلة، في وقت تبقى مشاركة ماستيل غاضمة بعد إجرائه العملية الجراحية.