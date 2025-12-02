منتخب الجزائر سيستفيد من نجم آخر قبل مباراة العراق في كأس العرب

- سيغيب حسام الدين ميرازيق، لاعب وسط دينامو ماخاتشكالا، عن أول مباراتين لمنتخب الجزائر الرديف في كأس العرب 2025 ضد السودان والبحرين، بسبب التزامه مع ناديه الروسي حتى 9 ديسمبر. - من المتوقع أن ينضم ميرازيق قبل مواجهة العراق في الجولة الثالثة، حيث يُعتبر إضافة قوية للفريق بفضل خبرته في البطولة السابقة التي توّج بها منتخب الجزائر. - يعتمد المدرب مجيد بوقرة على بدائل مثل سفيان بن دبكة وفيكتور لكحل لسد الفراغ في خط الوسط خلال غياب ميرازيق.

سيتعيّن على منتخب الجزائر الرديف دخول منافسات الجولتَين الأولى والثانية من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، دون خدمات لاعب وسط دينامو ماخاتشكالا الروسي، حسام الدين ميرازيق (25 عاماً)، الذي يُعدّ أحد أبرز الأسماء المنتظرة في تشكيلة المدرب مجيد بوقرة. وسيغيب اللاعب عن مواجهتَي السودان والبحرين المقرّرتَين ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم كذلك منتخب العراق، ما يُمثّل خسارة فنية واضحة لخط الوسط في انطلاقة البطولة.

وحسب معطيات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، من مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب الجزائر الرديف، فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن إدارة دينامو ماخاتشكالا رفضت السماح للاعب بمغادرة الفريق قبل التاسع من ديسمبر/كانون الأول، وذلك لرغبتها في الاعتماد عليه خلال آخر جولتَين من الدوري الروسي. هذا القرار قطع الطريق أمام حضور ميرازيق منذ بداية مشوار "الخُضر" في البطولة العربية، وأدى لغيابه الرسمي عن أول مباراتَين.

ويضيف المصدر نفسه، أن التحاق حسام الدين ميرازيق سيكون مباشرة قبل مواجهة العراق في الجولة الثالثة، ما يعني أن ظهوره الأول في كأس العرب 2025 سيأتي أمام أحد أبرز منافسي المجموعة. ويملك اللاعب خبرة معتبرة في هذه المسابقة، بعدما كان أحد الركائز التي اعتمد عليها مجيد بوقرة خلال نسخة 2021 التي توّج بها منتخب الجزائر، وقدم فيها مستويات قوية كانت بوابة انتقاله إلى الدوري الروسي.

ورغم قيمة ميرازيق الفنية ودوره الكبير في الربط بين الخطوط، فإنّ بوقرة لن يجد نفسه دون حلول، إذ يملك مجموعة من الخيارات القادرة على سدّ الفراغ في أول جولتَين، ويبرز في مقدمتها سفيان بن دبكة، أحد أبطال تتويج نسخة 2021 وصاحب الخبرة الواسعة في الملاعب الخليجية، إضافة إلى وسط ميدان القادسية الكويتي فيكتور لكحل، الذي كان المفاجأة السارة في معسكر القاهرة الأخير، بعد استعادته مستواه عقب سلسلة من الإصابات التي أثرت على مسيرته في السنوات الماضية. وفي انتظار التحاق ميرازيق قبل مواجهة العراق، سيعمل الجهاز الفني لمنتخب الجزائر على تجهيز التوليفة الأنسب لبدء حملة الدفاع عن اللقب، على أمل الاستفادة من عودة أحد أهم عناصر الوسط في التوقيت الحاسم من دور المجموعات.