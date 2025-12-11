منتخب الجزائر الرديف.. تغييرات محدودة قبل اختبار الإمارات

- يواجه منتخب الجزائر الرديف نظيره الإماراتي في ربع نهائي كأس العرب 2025 بقطر، بعد تصدره المجموعة الرابعة، بينما يدخل الإمارات كوصيف المجموعة الثالثة، مما يضفي طابعاً تنافسياً على اللقاء. - المدرب مجيد بوقرة يفضل الحفاظ على استقرار التشكيلة الأساسية مع تغييرات بسيطة في الدفاع والوسط، حيث يبرز فريد شعال كحارس أساسي، ويوسف عطال في الجهة اليمنى، وأشرف عبادة في الدفاع. - في الوسط، يعتمد بوقرة على فيكتور لكحل وسفيان بن دبكة، بينما يقود ياسين براهيمي الهجوم، مع رضوان بركان كمهاجم صريح.

يخوض منتخب الجزائر الرديف مواجهة قوية أمام نظيره الإماراتي في الدور ربع نهائي لبطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر، وفي مباراة مقررة يوم الجمعة على أرضية استاد البيت، بعد أن بلغ هذا الدور متصدراً للمجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، فيما يدخل منتخب الإمارات اللقاء وهو وصيف المجموعة الثالثة خلف الأردن، متقدماً على مصر والكويت، ما يمنح المواجهة طابعاً تنافسياً بين فريقين قدّما مستويات مختلفة في الدور الأول، لكنهما يبلغان الأدوار الإقصائية بطموح واحد هو الوصول إلى نصف النهائي ومواصلة المسار نحو اللقب.

وحصل "العربي الجديد"، الخميس، على معلومات من مصدره في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر الرديف، فضّل عدم الكشف عن هويته، تُفيد بأن المدرب مجيد بوقرة لن يجري تغييرات كثيرة على التشكيلة الأساسية مقارنة بتلك التي لعبت وفازت على منتخب العراق في ختام دور المجموعات. وتكشف هذه المعطيات أن بوقرة يميل للحفاظ على استقرار التشكيلة، بالنظر إلى الأداء الجماعي الجيد الذي قدمه الفريق أمام "أسود الرافدين"، مع إجراء تغييرات بسيطة في الدفاع وخط الوسط وفقاً للجهوزية البدنية.

وسيكون فريد شعال الحارس الأساسي لمنتخب الجزائر الرديف، بعدما أظهر مستوى ثابتاً وقدرات مهمة في مباريات دور المجموعات، مؤكداً جهوزيته لحماية مرمى الفريق في اختبار يعتبر الأصعب منذ بداية البطولة. وعلى الجهة اليمنى، سيُبقي بوقرة ثقته في يوسف عطال، رغم ابتعاد الأخير عن مستوياته المعهودة، خصوصاً في لقاء العراق، إلا أن خبرته تبقى مرجّحة على حساب محمد رضا حلايمية. أما في الجهة اليسرى، فمن المتوقع أن يواصل هواري بعوش مشواره أساسياً، بعد ابتعاد نوفل الخاسف عن حسابات الجهاز الفني منذ إصابته في المباراة الأولى ضد السودان.

وفي محور الدفاع، يبدو أن أشرف عبادة قد ضمن مكانه بفضل المستويات الكبيرة التي قدّمها، ليُعد أحد أبرز المدافعين في نسخة كأس العرب 2025، فيما تبقى المفاضلة قائمة بين عبد القادر بدران وأمين توغاي لمجاورته، إذ لا يزال توغاي غير جاهز بنسبة كاملة، رغم مشاركته أساسياً في مباراة العراق عقب غيابه الطويل عن المنافسة.

وفي وسط الميدان، يظل فيكتور لكحل الخيار الأول لبوقرة بفضل انضباطه التكتيكي وقدرته على إدارة نسق اللعب، على أن يعود سفيان بن دبكة إلى التشكيلة الأساسية، بعدما فضّل المدرب زكريا دراوي عليه في اللقاء الماضي. ويُتوقع أن يمنح بوقرة فرصة أكبر لحسام الدين ميرازيق الذي التحق بالفريق متأخراً بسبب رفض ناديه الروسي تسريحه، وشارك بديلاً أمام العراق، بينما سيكون ياسين بن زية حاضراً بصفة لاعب ثالث في خط الوسط لزيادة الجودة الهجومية وتنويع الحلول.

أما في الخط الأمامي، فسيواصل ياسين براهيمي قيادة الجهة اليسرى بعد أن أظهر تحسناً لافتاً من الجانب البدني، وقدم واحدة من أفضل مبارياته ضد العراق، مع إمكانية تبادل الأدوار مع عادل بولبينة حسب متطلبات المباراة، فيما سيكون رضوان بركان الخيار الأول في مركز المهاجم الصريح، بالنظر إلى مستوياته الجيدة وتحركاته المؤثرة في عمق دفاع الخصوم، ليقود الخط الهجومي أمام الإمارات في مواجهة تتطلب فعالية كبيرة في اللمسة الأخيرة.