- منتخب البرتغال يبحث عن مدرب جديد بعد خروجهم من كأس العالم 2026، مع تأكيد روبيرتو مارتينيز عدم تجديد عقده. - خورخي جيسوس، المدرب البرتغالي ذو الخبرة، هو المرشح الأبرز لخلافة مارتينيز، بعد نجاحاته مع بنفيكا وفلامينغو والنصر السعودي. - الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يخطط للاجتماع مع جيسوس بعد عودة المنتخب من أميركا، حيث يسعى المدرب لخوض تجربة جديدة بعد تركه التدريب منذ مايو الماضي.

بدأ منتخب البرتغال بالبحث عن مدربه الجديد لكي يكون خليفة المدرب الإسباني، روبيرتو مارتينيز، وذلك بعد ساعات من الخروج من بطولة كأس العالم 2026، ونهاية حلم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالتتويج بلقب المونديال.

وكشفت صحيفة "أ بولا" البرتغالية، أمس الثلاثاء، أن المدرب القادم لقيادة منتخب البرتغال هو البرتغالي خورخي جيسوس، الذي سبق وأن درب نادي النصر السعودي والنجم كريستيانو رونالدو، خصوصاً بعدما أكد المدرب الإسباني، روبيرتو مارتينيز، أنه لن يُجدد عقده مع المنتخب الأوروبي لسنوات مقبلة، وعليه سيُغادر سريعاً بعد الخروج من بطولة كأس العالم 2026.

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وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة البرتغالية، فإن خورخي جيسوس هو المرشح الأقوى لخلافة مارتينيز في تدريب المنتخب البرتغالي، خصوصاً أنه يملك خبرة كبيرة في عالم التدريب ولديه تجارب مُميزة مع ناديي بنفيكا البرتغالي وفلامينغو البرازيلي والنصر السعودي، الذي قاده لتحقيق لقب الدوري السعودي بعد طول انتظار مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وخلال عمل جيسوس قدم رونالدو مستوى مُميزاً وساهم في تحقيق لقب الدوري.

ومن المتوقع أن يجتمع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مع خورخي جيسوس بعد عودة بعثة منتخب البرتغال من أميركا، خصوصاً أن المدرب من دون أي نادٍ منذ شهر مايو/أيار الماضي ويسعى لخوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية، وعليه سيُغادر روبيرتو مارتينيز المنتخب البرتغالي بعد ثلاث سنوات ونصف، وحقق المنتخب مع المدرب الإسباني 28 فوزاً مع سبعة تعادلات وخمس خسارات في 40 مباراة.