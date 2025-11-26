منتخب البحرين.. من خيبة المونديال إلى أمل كأس العرب

- تحديات البحرين في كأس العرب 2025: أوقعت القرعة منتخب البحرين في المجموعة الرابعة، بشرط تجاوز جيبوتي في التصفيات، لينضم إلى الجزائر والعراق والفائز من لبنان والسودان. البطولة ستُقام في الدوحة من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخباً. - آمال مهدي الحميدان: نجم نادي الزوراء العراقي، مهدي الحميدان، يحمل آمال البحرين في تجاوز الملحق، بعد خيبة تصفيات مونديال 2026. يعتبر كأس العرب فرصة لتعويض الإخفاقات السابقة. - أهمية البطولة: الحميدان يرى في كأس العرب بطولة تنافسية وقوية، تمنح البحرين فرصة لإثبات قدراتها بعد الفشل في التأهل لكأس العالم، مع التركيز على تخطي جيبوتي أولاً.

أوقعت قرعة بطولة كأس العرب "قطر 2025"، منتخب البحرين في المجموعة الرابعة، في حال تجاوزه التصفيات المؤهلة التي سيواجه فيها منتخب جيبوتي، لينضم إلى منتخبات الجزائر والعراق، إضافةً إلى الفائز من مواجهة لبنان والسودان، في الملحق المؤهل.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة 16 منتخباً عربياً تم توزيعها على أربع مجموعات، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. ويحمل نجم نادي الزوراء العراقي، مهدي الحميدان (32 عاماً)، آمال منتخب البحرين في تجاوز الملحق، والذهاب بعيداً في العرس العربي، على أمل عبور خيبة تصفيات مونديال 2026، بعد أن تذيل ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات النهائية، برصيد ست نقاط. وفي عمر الثانية والثلاثين، يرتدي الحميدان قميص أحد أعرق الأندية العراقية، الزوراء، بطل الدوري المحلي 14 مرة، ويعيش ربما أفضل فتراته الكروية، لكن الإخفاق في بلوغ كأس العالم القادمة ترك أثراً عميقاً.

ومع ذلك، هناك حدث واحد يستحوذ على اهتمام الحميدان، وهو النسخة الثانية من كأس العرب، وهي بطولة يتطلع بشغف إلى المشاركة فيها، ومحاولة تعويض خيبة الإقصاء المبكر من تصفيات كأس العالم. وقال الحميدان في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "كأس العرب بطولة مهمة جداً بالنسبة لنا. شاهدنا في النسخة الماضية أنها كانت تنافسية للغاية وقوية جداً. كان هناك تركيز إعلامي كبير، وأعتقد أنها ربما أقوى حتى من كأس آسيا، بالنظر إلى مشاركة منتخبات مثل الجزائر ومصر والمغرب وتونس، وهي منتخبات كبيرة جداً". وتابع حديثه: "من الجيد لنا أن نشارك في هذه البطولة، سواء لأنها تنافسية جدًا أو لأنها تمنحنا فرصة، لإثبات قدراتنا بعد أن فشلنا في التأهل إلى كأس العالم".

كما أنها فرصة لتعويض المشاركة المخيبة في النسخة السابقة التي أقيمت في قطر قبل أربع سنوات، حيث فشل منتخب البحرين في تجاوز دور المجموعات. ولتحقيق ذلك، يتعيّن عليها أولاً تخطي عقبة جيبوتي، في مواجهة فاصلة من مباراة واحدة، في 26 نوفمبر/كانون الثاني الجاري. وقال الحميدان أيضاً: "في العراق، الجميع مهووس بكرة القدم. هناك ضغط في كل مباراة، وضغط على اللاعبين لأن التوقعات عالية جداً، لكن اللعب هنا منحني تصوراً حقيقياً عن قوة الدوري، وأدركت أن كرة القدم في العراق تتحسن يوماً بعد يوم".

وأضاف: "بالنسبة للمنتخب البحريني، فعلينا أولاً أن نركز على المباراة أمام جيبوتي لأنها التحدي الأهم، لكننا بالتأكيد نريد أن نظهر بصورة جيدة في كأس العرب. لدينا فريق قوي، نلعب معاً منذ أربع أو خمس سنوات بهذه المجموعة، ولا يوجد سبب يمنعنا من تحقيق نتائج كبيرة في البطولة". كما يرى الحميدان، بأن حقيقة قدرة البحرين، ذات المليون ونصف المليون نسمة فقط، على التفوق المستمر هي دليل على شخصية شعبها.