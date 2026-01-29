منتخب البحرين بطلاً لكأس آسيا لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه

- منتخب البحرين لكرة اليد يحقق لقبه الآسيوي الأول بعد فوزه على قطر 29-26 في نهائي البطولة الآسيوية الثانية والعشرين، التي أُقيمت في الكويت، والمؤهلة لبطولة العالم 2027 في ألمانيا. - المباراة شهدت تنافسًا قويًا، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم البحرين 14-11، وعادلت قطر النتيجة 24-24 في نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يحسم البحرين الفوز في الوقت الإضافي. - قطر كانت تسعى للقبها السابع، بينما حصلت الكويت على المركز الثالث بعد فوزها على اليابان 33-32، مع استمرار كوريا الجنوبية في صدارة الألقاب بتسعة ألقاب.

حصد منتخب البحرين لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية الثانية والعشرين للرجال، وذلك بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة (29-26)، اليوم الخميس، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الكويت والمؤهلة لبطولة العالم 2027 في ألمانيا.

وجاءت المباراة بين الطرفين قوية وتنافسية، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدّم منتخب البحرين بنتيجة 14-11، قبل أن ينجح العنابي في العودة خلال الشوط الثاني مدركاً التعادل مع الصفارة الأخيرة بواقع 24-24، ليتجه الطرفان إلى الوقت الإضافي، الذي صبّ شوطه الأول في مصلحة البحرين بواقع 27-25، لتنتهي المواجهة كما سبق وذكرنا 29-26.

وكان منتخب قطر يتطلع لحصد اللقب السابع في تاريخه بعدما حصد التاج القاري في النسخ الست الماضية في أعوام 2014 و2016 و2018 و2020 و2022، و2024، بينما حاز منتخب البحرين على لقبه الأول تاريخياً، إذ كان قد احتلّ المركز الثاني في خمس مناسبات، إلى جانب حصوله على برونزيتين باحتلاله المرتبة الثالثة.

وذهب المركز الثالث لمنتخب الكويت مستضيف هذه النسخة، بعدما قدّم مباراة قوية للغاية أمام نظيره الياباني القوي، إذ تفوّق عليه بواقع 33-32، مع الإشارة إلى أنّ الرقم القياسي في عدد الألقاب بقي بحوزة منتخب كوريا الجنوبية، بعدما توّج في تسع مناسبات، ثم يليه العنابي القطري بستة، والأزرق الكويتي بأربعة، والياباني بلقبين، ثم البحرين بلقب يتيم، لينضمّ إلى السجل الذهبي للبطولة.

يُذكر أن المنتخبات التي بلغت المربع الذهبي في كأس آسيا الأخيرة ضمنت حضورها في بطولة العالم 2027 التي ستُقام في ألمانيا، مع الإشارة إلى أن منتخب قطر سيحضر في المنافسة الأبرز على مستوى لعبة كرة اليد للمرة الحادية عشرة في تاريخه.