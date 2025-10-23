منتخب الإمارات للناشئين يأمل في تقديم صورة مشرّفة في مونديال قطر

أعرب لاعبو منتخب الإمارات للناشئين، أمس الأربعاء، عن اعتزازهم بالمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً "قطر 2025"، مع تبقي أقل من أسبوعين على انطلاق الحدث العالمي، مؤكدين عزمهم تحقيق نتائج تدعو للفخر، وتلقي الضوء على إمكانات كرة القدم الإماراتية. ومع استكمال استعدادات المنتخب الإماراتي للمشاركة في البطولة المرتقبة، أكد لاعبوه أنهم يحملون مسؤولية كبيرة لتقديم أفضل أداء ممكن في مونديال الناشئين، الذي تستضيفه دولة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال حارس المرمى، جاسم الحمادي في حوار للجنة العليا للمشاريع والإرث، إنه يتطلع إلى انطلاق البطولة في دولة قطر بعد الاستضافة التاريخية لبطولة كأس العالم 2022. وأضاف: "استمتعت بتجربة رائعة أثناء حضوري مباريات كأس العالم 2022 في قطر، والآن أشعر بسعادة غامرة، لأنني سألعب وأتدرب في المرافق نفسها، التي لعب وتمرن فيها (ليونيل) ميسي و(كريستيانو) رونالدو". وتابع الحمادي، الذي يعتبر أسطورتي كرة القدم العالميين مصدر إلهام له: "نفخر بالمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، وفي الوقت نفسه نشعر بمسؤولية كبيرة. سأبذل قصارى جهدي لكي أمثّل دولة الإمارات بأفضل صورة، وأطمح للعب في صفوف المنتخب الأول مستقبلاً".

ويتطلع اللاعب عبد الرحمن العواني إلى وضع بصمته في عالم الساحرة المستديرة، من خلال مونديال الناشئين "قطر 2025". وقال: "كرة القدم تعني كل شيء بالنسبة لي، وهذه أول بطولة رئيسة أشارك فيها، وستفتح لي آفاقاً جديدة. سنقدم أفضل أداء لدينا، وأرغب أن أجعل عائلتي وبلدي فخورين بنا". ومن جانبه، أعرب اللاعب السابق في منتخب الإمارات، مساعد المدرب الحالي، نواف مبارك، عن إعجابه بالإمكانات الاستثنائية في دولة قطر، بما فيها البنية التحتية المتطورة والمنشآت والمرافق الرياضية الحديثة، والمستوى الرفيع في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى واستضافتها.

وقال: "قطر أبهرتنا في كأس العالم 2022، وأثبتت للجميع أنها تمتلك قدرات تنظيمية استثنائية. يسرنا الحضور في دولة كل ما فيها يستحق الإشادة والتقدير، من بنية تحتية، وفنادق، وملاعب، ومواصلات، وعمليات تنظيم واستضافة عالمية المستوى". وأشار مبارك إلى أن طموح منتخب الإمارات للناشئين واضح وجريء، ويتمثل بتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، وأن يؤكد لاعبوه أن بلادهم تمتلك القدرة على منافسة أبرز المدارس الكروية في العالم.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الإماراتي للناشئين في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات السنغال وكرواتيا وكوستاريكا، ويستهل "أبيض الناشئين" مشواره في 3 نوفمبر المقبل بمواجهة تجمعه مع كوستاريكا.

يُشار إلى أن كأس العالم للناشئين 2025، ستكون النسخة الكبرى في تاريخ بطولات كأس العالم، مع مشاركة 48 منتخباً وذلك لأول مرة. ومن المقرر أن تستضيف قطر خمس نسخ متتالية حتى عام 2029. وتعتبر كأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2025، بداية لموسم حافل بالبطولات العالمية في قطر، إذ تقام البطولة العالمية للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، تليها كأس العرب قطر 2025 من 1 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول، كما تستضيف الدوحة النسخة الثانية من كأس القارات للأندية 2025، والتي ستقام في 10 و13 و17 ديسمبر المقبل.