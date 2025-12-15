منتخب الإمارات... الرابح الأكبر في كأس العرب 2025

الدوحة

العربي الجديد

15 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:24 (توقيت القدس)
فرحة نجوم الإمارات بعد الوصول لنصف نهائي كأس العرب، 12 ديسمبر 2025 (توليو بوليا/Getty)
- منتخب الإمارات يُفاجئ الجميع في كأس العرب 2025، حيث تأهل إلى نصف النهائي بعد أداء مميز، رغم التوقعات بخروجه من المجموعات، ليصبح "الحصان الأسود" في البطولة.
- بعد بداية متعثرة، عاد المنتخب بقوة ليحتل المركز الثاني في مجموعته، متفوقاً على مصر والكويت، ومحققاً فوزاً مثيراً على الجزائر حامل اللقب بركلات الترجيح.
- يواجه منتخب الإمارات المغرب في نصف النهائي، في خطوة قد تقوده لتحقيق مفاجأة كبرى، تحت قيادة المدرب كوزمين أولاريو.

يُعد منتخب الإمارات الرابح الأكبر حتى الآن، في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعدما استطاع الوصول إلى نصف نهائي المسابقة، ليعكس جميع التوقعات والترشيحات، التي ظنّت أنه سيودع المنافسة من مرحلة المجموعات.

وأصبح منتخب الإمارات "الحصان الأسود" في بطولة كأس العرب 2025، ليطوي "الأبيض" الصدمة الكبرى، التي تلقاها في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، بعدما فشل في خطف إحدى البطاقات المباشرة للتأهل أو الذهاب إلى الملحق العالمي، عقب خسارته في مجموع المواجهتين أمام منتخب العراق، الذي يستعد لخوض الملحق في شهر مارس/ آذار المقبل.

ورغم البداية السيئة في الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس العرب 2025، عاد منتخب الإمارات بقوة في المباراة الأخيرة، وحسم تأهله إلى ربع النهائي، ليحل في المركز الثاني بجدول الترتيب، خلف منتخب الأردن، فيما ودعت مصر والكويت البطولة، ما شكل مفاجأة كبرى، لأن الجميع ظن أن "النشامى" و"الفراعنة"، هما من سيفرض سيطرته على هذه المجموعة.

المقبالي مع جائزة أفضل لاعب في اللقاء ضد الجزائر، 12 ديسمبر 2025 (جان كروغر/Getty)
التحديثات الحية

حمد المقبالي.. حارس بديل قاد الإمارات لنصف نهائي كأس العرب بتصدياته

لكن بعد تأهل منتخب الإمارات إلى ربع النهائي، ظنّ الجميع عدم مواصلته الرحلة في كأس العرب 2025، لأنه اصطدم بمنتخب الجزائر حامل اللقب، إلا أن كتيبة المدرب الروماني، كوزمين أولاريو، قدّمت نفسها للجميع، بعدما نجحت في فرض التعادل بالوقت الأصلي، وحافظت على النتيجة في الأشواط الإضافية، قبل أن تحسم بطاقة الذهاب إلى نصف النهائي، بفضل ركلات الترجيح (7-6).

وبقي أمام منتخب الإمارات خطوة وحيدة، تفصله عن تحقيق المفاجأة الضخمة في بطولة كأس العرب 2025، لأن "الأبيض" سيواجه في نصف النهائي نظيره المغربي، الذي يُعد أحد أبرز المرشحين لحسم لقب المسابقة، تحت قيادة مدربه طارق السكتيوي، الطامح إلى تقديم أوراق اعتماده، وإثبات نفسه بوصفه أحد أفضل المديرين الفنيين في هذه النسخة.

