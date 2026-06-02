منتخب الأردن يُعلن عن قائمة مونديال 2026... التعمري حاضراً

- أعلن منتخب الأردن عن قائمته الرسمية لمونديال 2026، في أول مشاركة تاريخية له، حيث يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للدور الثاني، بعد وصوله لنهائي كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025. - تضم مجموعة الأردن في البطولة منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، ويقود الفريق المدرب المغربي جمال سلامي، الذي كشف عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين. - تشمل القائمة لاعبين بارزين مثل يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، ويزن العرب في الدفاع، ونزار الرشدان في الوسط، وموسى التعمري في الهجوم، مما يعزز فرص الفريق في المنافسة.

أعلن منتخب الأردن عن القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، في أول مشاركة تاريخية للنشامى في المونديال، خلال البطولة التي ستُقام في الفترة الممتدة بين 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز المقبلين.

وكشف مدرب منتخب الأردن، المغربي جمال سلامي، عن القائمة الرسمية النهائية التي ستخوض منافسات مونديال 2026، في مجموعة تضم منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، وهي مشاركة يسعى خلالها منتخب النشامى إلى تحقيق حلم التأهل إلى الدور الثاني وتحقيق إنجاز تاريخي، خصوصاً بعد الوصول إلى المباراة النهائية في بطولتي كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025.

وضمت القائمة الرسمية لمنتخب الأردن في حراسة المرمى يزيد أبو ليلى (الحسين)، نور بني عطية (الفيصلي)، عبد الله الفاخوري (الوحدات)، وفي خط الدفاع يزن العرب (نادي سيول الكوري)، عبد الله نصيب (الزوراء العراقي)، سعد الروسان (الحسين)، حسام أبو الدهب (الفيصلي)، محمد أبو النادي (سيلانغور الماليزي)، سليم عبيد (الحسين)، محمد أبو حشيش (الكرمة العراقي)، محمد أبو طه (القوة الجوية العراقي)، إحسان حداد (الحسين)، أنس بدوي (الفيصلي).

وضم خط وسط منتخب النشامى كلاً من نزار الرشدان (نادي قطر)، عامر الجاموس (الزوراء العراقي)، نور الروابدة (سيلانغور الماليزي)، إبراهيم سعادة (الكرمة العراقي)، رجائي عايد (الحسين)، محمد الداوود (الوحدات الأردني)، وضم خط الهجوم كلاً من محمود مرضي (الحسين)، عدي فاخوري (بيراميدز المصري)، موسى التعمري (رين الفرنسي)، محمد أبو زريق شرارة (الرجاء المغربي)، علي العزايزة (الشباب)، علي علوان (السيلية القطري)، إبراهيم صبرا (لوكوموتيف زغرب).