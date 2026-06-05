منتخب الأردن يواصل نزيف نجومه.. صبرة يغيب عن مونديال 2026

- تعرض منتخب الأردن لضربة قوية بغياب النجم إبراهيم صبرة عن كأس العالم 2026 بسبب إصابة في أربطة كاحل قدمه اليسرى، مما يتطلب برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا. - يعاني المدرب جمال السلامي من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، بما في ذلك يزن النعيمات وتامر بني عودة، مما يزيد من صعوبة مهمة المنتخب في البطولة. - أوقعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة العاشرة مع الأرجنتين والنمسا والجزائر، مما يجعل التحدي كبيرًا أمام "النشامى" في المنافسة الدولية.

تعرض مدرب منتخب الأردن المغربي جمال السلامي إلى ضربة جديدة موجعة، بعدما تأكد غياب نجمه إبراهيم صبرة عن خوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، نتيجة الإصابة التي تعرض لها.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان رسمي، نشره على حسابه في منصة "إكس" الجمعة، إصابة النجم إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة كاحل قدمه اليسرى أثناء خوضه التدريبات، ليخضع المهاجم إلى فحوصات طبية أكدت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة القادمة، ما يعني استبعاده من قائمة "النشامى" المشاركة في كأس العالم 2026.

وجاء في بيان الاتحاد الأردني: "تتقدم أسرة المنتخب الوطني بأصدق أمنيات الشفاء العاجل للاعب إبراهيم صبرة، والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى أثناء التدريبات، ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي، واستبعاده من القائمة التي ستخوض مونديال 2026".

وأصبح مدرب منتخب الأردن يعاني كثيراً من تعرض نجومه لعدد من الإصابات، بعدما تأكد غياب العديد من اللاعبين عن بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعدما تأكد غياب كل من: يزن النعيمات وإبراهيم صبرة وتامر بني عودة.

ويذكر أن منتخب الأردن، بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي، يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، بعدما أوقعتهم القرعة في المجموعة العاشرة رفقة كل من: الأرجنتين، بطلة مونديال 2022 في قطر، والنمسا والجزائر، الأمر الذي يجعل مهمة "النشامى" صعبة للغاية خلال المسابقة الدولية.