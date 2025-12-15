منتخب الأردن يهزم السعودية ويضرب موعداً مع المغرب في نهائي كأس العرب

- تأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على السعودية في نصف النهائي، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم استحواذ السعودية بنسبة 66%. - سجل نزار الرشدان هدف الفوز للأردن في الدقيقة 66، رغم غياب يزن النعيمات بسبب الإصابة، ليواصل الفريق زحفه نحو اللقب العربي بعد تصدره مجموعته والفوز على العراق. - سيواجه الأردن المغرب في النهائي على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر، في مباراة متوقع أن تحطم الرقم القياسي للحضور الجماهيري في تاريخ كأس العرب.

بلغ منتخب الأردن نهائي كأس العرب 2025 لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره السعودي، اليوم الاثنين، في نصف النهائي الذي أُقيم على استاد البيت المونديالي، بحضور جماهيري كبير، وبأجواء مميزة ومواجهة مثيرة حبست الأنفاس حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفَين، مع استحواذ لاعبي المدرب الفرنسي هيرفي رينار على الكرة بنسبة كبيرة لامست الـ66%، لكن ذلك لم يكن كافياً للوصول إلى مرمى الحارس يزيد أبو ليلى. لكن منتخب النشامى، ورغم غياب نجمه يزن النعيمات بسبب الإصابة التي ألمّت به خلال ربع النهائي أمام العراق (قطع في الرباط الصليبي)، استطاع افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 66 عبر نزار الرشدان بضربة رأسية عقب عرضية من محمود المرضي.

وتابع رجال المدرب المغربي جمال السلامي، بعد هذا الفوز، زحفهم نحو اللقب العربي، ليؤكدوا أن بلوغهم نهائي كأس آسيا الماضية، رغم الخسارة أمام قطر، وكذلك بلوغ مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لم يكن محض صدفة، إذ تصدّر النشامى دور المجموعات برصيد تسع نقاط بعد الفوز على الكويت والإمارات ومصر، ليتفوق بعدها زملاء الهداف علي علوان على منتخب العراق في ربع النهائي، ثم السعودية بقيادة سالم الدوسري في المربع الذهبي.

وسيواجه منتخب الأردن في اللقاء الختامي، الذي سيُقام على استاد لوسيل الأيقوني، نظيره المغربي، الذي كان قد ضمن مقعده في النهائي بعدما اكتسح الإمارات بثلاثية نظيفة في وقت سابق اليوم الاثنين، علماً أن القمة النهائية ستُقام يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ومن المنتظر أن تُحطّم الرقم القياسي لأكثر مباراة حضوراً في تاريخ مواجهات كأس العرب.